الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس تمنح زعيم عشيرة مسلحة مهلة لتسليم نفسه وتتهمه بالخيانة

أبو شباب، فيتو
أبو شباب، فيتو

أعطت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر.

الإضرار بمصالح غزة

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "المحكمة الثورية".

وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه.

وحثت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

 إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية

وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل.

وقال مصدران من حماس ومصدران آخران مطلعان لرويترز الشهر الماضي إن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله.

إسرائيل تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس

وسبق أن قالت جماعة "القوات الشعبية" المسلحة التي يقودها أبو شباب لرويترز إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع جيش الإحتلال الإسرائيلي. واتهمت الجماعة حماس بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة.

وتقول إسرائيل إنها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس، دون أن تذكر أيا منها بالاسم.

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