البابا تواضروس يفوض الأنبا كاراس لرسامة قمصين في شيكاغو
صلى نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة القيامة المقدسة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو.
وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منح نيافة الأنبا كاراس القس باڤلوس فهمي كاهن الكنيسة ذاتها، والقس صموئيل عزمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشيكاغو، رتبة القمصية.
شارك في صلوات القداس القمص صموئيل ثابت كاهن الكنيسة ووكيل شيكاغو وتوابعها من الغرب والوسط الأمريكي، والآباء كهنة الكنيسة، وبعض الآباء كهنة المنطقة وخارجها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.