البابا تواضروس يفوض الأنبا كاراس لرسامة قمصين في شيكاغو

صلى نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة القيامة المقدسة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو.

وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منح نيافة الأنبا كاراس القس باڤلوس فهمي كاهن الكنيسة ذاتها، والقس صموئيل عزمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشيكاغو، رتبة القمصية.

شارك في صلوات القداس القمص صموئيل ثابت كاهن الكنيسة ووكيل شيكاغو وتوابعها من الغرب والوسط الأمريكي، والآباء كهنة الكنيسة، وبعض الآباء كهنة المنطقة وخارجها.