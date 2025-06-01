الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

صفحة وزارة التربية
صفحة وزارة التربية والتعليم

تعرضت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لواقعة اختراق من  “هاكر مجهول” بشكل مفاجئ قام ببث محتوى غريب على الصفحة.

اختراق صفحة وزارة التربية والتعليم 

بث الهاكر المجهول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم رسالة باللغة الانجليزية ترجمتها كالتالي: فلنأخذ استراحة من الدراسة.. لا تُكثروا من الدراسة في الصيف، فهذا سيؤثر على صحتكم.. تبًا للمدرسة.

واستطاعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل في إستعادة الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيس بوك بعد 50 دقيقة من اختراقها من جانب هاكر مجهول.

 

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإزالة المنشور الذي بثه الهاكر المجهول على الصفحة.

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