انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025 متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين، وظهور تأثير أكبر للتجارة الخارجية مما كان متوقعًا في التقديرات الأولية.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.2% خلال الربع الأول من العام، وفقًا للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، مقارنة بتقدير أولي أشار إلى انكماش نسبته 0.3%، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفع المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وهو إنفاق المستهلكين، بنسبة 1.2% فقط، منخفضا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ليسجل أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عامين. في المقابل، ساهم صافي الصادرات في خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 نقاط مئوية، وهي نسبة تفوق قليلًا التقديرات الأولية.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي

وجاء التعديل الطفيف في بيانات الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتحسن استثمار الأعمال وزيادة تراكم المخزونات. ولم يكن الإنفاق الحكومي الفيدرالي عاملًا سلبيًا كما ورد في التقدير الأولي.

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