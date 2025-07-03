محافظ جنوب سيناء لوفد برلماني: الترتيب لمؤتمر عالمي لإعلان تفاصيل مشروع التجلي الأعظم

كشف اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل استراتيجية التنمية الشاملة بالمحافظة والمشروعات التي تشهدها.

استقبال وفد برلماني في محافظة جنوب سيناء

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء.

خطة تحقيق التنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء

وأشار المحافظ، إلى أن جنوب سيناء تقع على حدود ساخنة، ولذلك يتم العمل على استراتيجية تحقق الاستدامة وتشجع التنمية، مشيرا إلى أنه تم عرض الاستراتيجية على رئيس الجمهورية، للعمل وفق خطة محددة.

مستجدات مشروع التجلي الأعظم

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظم من أهم المشروعات، وصدق عليه رئيس الجمهورية في 2021، وتم الانتهاء من كل شيء ويقف الأمر على مؤتمر دولي عالمي للإعلان عن التفاصيل.

وتابع المحافظ: مسئوليتنا تعزيز التصنيف الدولي للمنطقة بتنفيذ استراتيجية كاملة، وخطة استثمار بمعايير دولية.

وقال اللواء خالد مبارك: معركة السلاح انتهت والمعركة حاليا هي معركة التعمير والتنمية والبناء، مشيرا إلى أن استراتيجية المحافظة تستهدف جعل جنوب سيناء نموذجًا دوليا وعاصمة للتنمية المستدامة، ومحاورها تشمل مراجعة موقف مشروعات التطوير، وتحديد الأولويات ورفع مستوى الخدمات، كما تشمل الدخل الاقتصادي وآليات تنمية الموارد والاستدامة، والتوازن في تنمية المحافظة.

السياحة من أهم مقومات التنمية في جنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن السياحة من أهم مقومات التنمية في المحافظة، وتم رفع المستوى السياحي بنسبة 20% تقريبا، وتم تشجيع المنشآت السياحية وهناك تواصل مع المستثمرين، وتم وضع استراتيجية عامة للسياحة.

زيادة أعداد السائحين في شرم الشيخ

وكشف أنه زاد إجمالي عدد السائحين بنسبة 15% من عام 2024، عن مثيلتها في عام 2023، ليصل إجمالي عدد السائحين في الستة أشهر الأولى من عام 2025 يمثل 83% من إجمالي عدد السائحين في 2023، حيث بلغ عدد السائحين في النصف الأول من 2025، نحو 2,516 مليون سائح، وكان عدد السائحين في 2024 يبلغ 3 ملايين و490 ألف و750 سائح، وكانت في 2023 عدد 3 ملايين و25 ألف سائح، موضحًا أن أهم الدول من حيث عدد الوصول هى (روسيا الاتحادية، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، أوكرانيا، دول الخليج).

مشكلات الغرف السياحية المغلقة في جنوب سيناء

ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء فيها حوالي 16 ألف غرفة فندقية مغلقة خاصة في طابا ونويبع، موضحا أن هذه الغرف يجب رفع كفاءتها وتشغيلها، والاستفادة منها لتشجيع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات، حيث يوجد 9 مدن يتم الاهتمام بها بنفس القدر والأهمية والرؤية في الاستراتيجية، من تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتنفيذ احتياجات المواطنين في كل منطقة ومقومات كل منطقة.

وكشف محافظ جنوب سيناء، حجم مساهمة المحافظة في الدخل القومي للدولة من 8 إلى 12 مليار جنيه.

تفاصيل تقسيم جنوب سيناء في قطاعات التنمية.

وأوضح أنه تم تقسيم المحافظة في الاستراتيجية إلى 5 قطاعات تنموية، تشمل قطاع شرم الشيخ - دهب "مركز سياحي عالمي"، وقطاع أبو زنيمة وأبو رديس "مركز تعديني صناعي"، وقطاع الطور ـ سانت كاترين "مركز التراث العالمي" حيث تعزيز السياحة الدينية والثقافية، وقطاع نويبع ـ طابا "مركز تجاري لوجيستي"، قطاع رأس سدر "البوابة الداخلية للمحافظة ومركز للسياحة الداخلية".

وأكد أنه تم افتتاح مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما استعرض مبارك، مشروعات البنية التحتية، ومنها (توصيل شبكة الكهرباء) بتكلفة 815 مليون جنيه، ولا يوجد أي مشكلات تخص الكهرباء، وفي التعليم من خلال إنشاء وتطوير مدارس.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025/2024، بتكلفة 850 مليون جنيه، موضحًا أن جنوب سيناء هى المحافظة الرابعة في الترتيب في الخطة الاستثمارية.

جهود تقنين وضع اليد في جنوب سيناء

وعرض المحافظ خلال الاجتماع طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، حيث هناك 6862 طلب مقدم، و99.11% معدل الإنجاز للمدن، وإجمالي المتحصلات 24 مليون و437 ألف جنيه، كما استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وتشمل تلقي 2847 طلبا، و482 حالة تعد على أملاك الدولة، وإجمالي المتحصلات 28 مليون جنيه.

واستعرض أيضًا عدد طلبات المحال العامة والمتحصلات على مستوى المحافظة، حيث تم تلقي 2104 طلبات، منها 36% ترخيص مؤقت و5% رخصة دائمة، وإجمالي المتحصلات 24 مليون و508 ألف جنيه.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتشرف بزيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء لتفقد والاطلاع على المجهودات المبذولة في المحافظة والمشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية، وإبراز هذه المشروعات، والتعرف على احتياجات المحافظة.

وتابع: هذه الزيارات لا أعتبرها ممارسة رقابية بقدر ما تستهدف الوقوف على ما يجري في المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية، والتعرف على جهود وأداء القطاعات والأجهزة التنفيذية المختلفة داخل المحافظة ومحاولة الوقوف على أى مشكلات أو تشابكات ليتم وضع الحلول المناسبة، ونكون سعداء عندما نجد إنجازات بنسبة 70 أو 80 أو 90% ونسبة 10 إلى 20% مشكلات ندرس حلولها وآليات التعامل معها.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة، واستكمال بنية الاستثمار المستدام، وتعزيز التنافسية الدولية للمحافظة،وتشجيع الاستثمار، وتنشيط السياحة، وقال المحافظة تجذب وتستقبل 4 ملايين سائح سنويًا،

وأشار السجيني، إلى أن اللجنة سعيدة ببرنامج وجدول الزيارة، وطلب أن يتم إضافة زيارة مصنع تدوير المخلفات بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.



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