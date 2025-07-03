رئيس محلية النواب: شرم الشيخ نموذج مضيء للتنمية المتكاملة بما يعزز الاستقرار

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شرم الشيخ، ”مدينة السلام” نموذج مضيء للتنمية المتكاملة والإدارة المحلية الفعالة، التي تعكس جهود الدولة بمختلف مؤسساتها نحو تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

زيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة جنوب سيناء

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء مع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أثناء استقبال وفد محلية البرلمان، في المحافظة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية.

استراتيجية التنمية في محافظة جنوب سيناء

وأشاد السجيني، باستراتيجية التنمية المستدامة التي استعرضها المحافظ خلال استقبال لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس مدينة شرم الشيخ.

أهمية الزيارات الميدانية في المحافظات

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية تحرص على تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات على مدار دورة الانعقاد، ليس فقط للقيام بالدور الرقابي، وإنما أيضًا لتعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية المحلية، وقياس جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رؤية تنموية مستدامة.

متابعة تنفيذ الاستراتيجيات بجميع محافظات الجمهورية

وأوضح رئيس محلية النواب، أن اللجنة تولي أهمية لمتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مع تقديم توصيات واقعية تنطلق من احتياجات كل منطقة وظروفها الخاصة، لضمان تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

رصد ملاحظات في جميع القطاعات وتقديم مقترحات للحلول

وأشار إلى أن اللجنة ترصد الملاحظات خلال الزيارات، وتحرص على فتح حوارات مباشرة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في صياغة سياسات محلية ناجحة.

التعرف على احتياجات المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد أن الزيارات الميدانية، تستهدف التعرف على رؤية المحافظات واحتياجاتها، ودعم المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل بين السلطات المختلفة ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين.



تفاصيل زيارة وفد برلماني إلى محافظة جنوب سيناء

ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.



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