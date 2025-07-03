مصر للطيران تنقل بعثة منتخب الطائرة البارالمبية للمشاركة فى البطولة الأفريقية بكينيا

قامت شركة مصر للطيران الناقل الوطني بنقل بعثة المنتخب الوطني المصري للكرة الطائرة البارالمبية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيروبى الدولي بكينيا للمشاركة فى البطولة الأفريقية للكرة الطائرة البارالمبية التى تقام بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو 2025.

وقام فريق عمل العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية باستقبال بعثة المنتخب المصري بمطار القاهرة الدولي وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر.

وفي سياق آخر وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية من خلال قطاع السياحة (الكرنك) عددًا من بروتوكولات التعاون مع بعض الشركات والجامعات المصرية في إطار سعي مصر للطيران الناقل الوطني لتوسيع نطاق خدماتها السياحية وتعزيز التكامل بين أنشطتها المختلفة، في خطوة تستهدف تعميق دور الناقل الوطني مصر للطيران في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

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