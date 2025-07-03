مصر للطيران للخطوط الجوية توقع عددًا من بروتوكولات التعاون مع الجامعات

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية من خلال قطاع السياحة (الكرنك) عددًا من بروتوكولات التعاون مع بعض الشركات والجامعات المصرية في إطار سعي مصر للطيران الناقل الوطني لتوسيع نطاق خدماتها السياحية وتعزيز التكامل بين أنشطتها المختلفة، في خطوة تستهدف تعميق دور الناقل الوطني مصر للطيران في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

ويشمل توقيع البروتوكولات تسعة جهات من شركات وجامعات ومؤسسات مختلفة وهى جامعة هليوبوليس وجمعية سيكم لاستصلاح واستزراع الأراضى وشركة نيتشر تكس للملابس وشركة اتوس فارما لإنتاج الأعشاب الطبية والجمعية المصرية للزراعة الحيوية وشركة اكويتى القابضة للإستثمار وشركة ايزيس لتصنيع المواد الغذائية وشركة لوتس للمنتجات الحيوية وجمعية سيكم للتنمية.

وقد مثل شركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى توقيع البروتوكولات أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) مفوضًا عن الطيار محمد عليان رئيس الشركة وعلى الجانب الآخر مثل جامعة هليوبوليس ومجموعة شركات سيكم القابضة للاستثمار أحمد رضا محمد أمين عام الجامعة.

من جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن بروتوكولات التعاون المشتركة تمثل خطوه هامة تعكس حرص مصر للطيران الدائم على التعاون مع مؤسسات وشركات الدولة المصرية وعلى الإرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتحفيز التعاون المشترك، بالإضافة إلي دعم كافة الفعاليات الإقتصادية الهامة التي تساهم في دفع حركة الإنتاج والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة بمصر.

وأضاف عليان أن هذا التعاون يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية والعلمية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لها.

كما أكد أشرف راتب رئيس قطاع السياحة أن توقيع هذه البروتوكولات يأتى استكمالًا لإسترتيجية التطوير المُستمرة التي تنتهجها مصر للطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع المتنوعة والتوسع فى تقديم أفضل الخدمات، حيث تضمن بروتوكول التعاون تقديم خدمات حجز الفنادق داخل مصر وخارجها، وتنظيم برامج سياحية للعاملين وعائلاتهم وكذلك تنظيم المؤتمرات والفاعليات للوفود الأجنبية المشاركة فى معارض ومؤتمرات تلك الجهات، وتوفير تذاكر الطيران بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال والنقل السياحي فى المطارات، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، وغيرها من الخدمات السياحية المتاحة.

وفى السياق ذاته أوضح راتب بأنه تم توقيع عدد ستة بروتوكولات خلال الشهر الماضي مع مؤسسات ووزارات تتضمن جامعات دولية وأهلية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتي ستعود بالفائدة علي الجانبين.

وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد رضا أمين عام جامعة هليوبوليس أن توقيع مجموعة البروتوكولات مع جامعة هليوبوليس ومجموعة الشركات يأتى ضمن الجهود المبذولة لتوفير حزمة من الخدمات المتميزة للعاملين بمجموعة الشركات، والاستفادة من خبرات وإمكانيات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة فى قطاع السياحة (الكرنك) لتقديم الخدمات السياحية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وأضاف رضـــــــا أن شركة مصر للطيران هى الناقل الوطني ونعتمد عليها في كافة الأنتقالات الخارجية بشكل دائم، مؤكدًا أن التوقيع يأتي ضمن مخطط التوسع في المعارض الدولية مستقبلا، كما أن اختيار شركة مصر للطيران للقيام بدور الناقل الرسمي لكافة الجهات المتضمنة للبروتوكول في كافة الفعاليات الداخلية والخارجية، يأتي لكونها واحدة من كبرى الشركات الوطنية الرائدة.

كما ثمَّن رضــــا الجهود والدور الوطني الذي تقوم به شركة مصر للطيران في إطار توجه وزارة الطيران المدني للنهوض بمنظومة النقل الجوي المصري، مؤكدًا ثقته في الإمكانيات والكوادر التي تمتلكها الشركة الوطنية بما يعزز هذا التعاون بين الجانبين، كما أعرب عن سعادته بهذا التعاون المثمر.

وحضر التوقيع من جامعة هليوبوليس حلمى أبو العيش – رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جودة هلال – رئيس الجامعة، كما قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.

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