شروط التقديم لوظيفة محاسب بشركة مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها عن حاجتها إلى شغل وظيفة محاسب عن طريق عقد عمل محدد المدة (تعاقد).

الشروط المطلوبة للوظيفة

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ويفضل بكالوريوس تجارة (لغات)

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

- اجتياز الاختبارات المقررة لا يزيد السن عن ٣٠ سنة عند بداية قبول الطلبات



تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني

خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/٨ حتى ٢٠٢٥/٧/٢٠

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

يتم تقديم صورة من المستندات الموضحة بالموقع عند الاستدعاء لتقديمها بالشركة

شروط عامة

يقتصر التقديم على أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون

العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية البطاقة سارية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

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