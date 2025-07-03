من "خليك فاكرني" لـ"هيعيش يفتكرني"، حكاية نجاح عمرو دياب وعمرو مصطفى (فيديو)

يشهد ألبوم "ابتدينا" للمطرب عمرو دياب، والمقرر طرحه اليوم الخميس، عودة التعاون بين الهضبة والملحن عمرو مصطفى بعد خلافات استمرت خمسة أعوام، قبل أن يتصالح الثنائي مؤخرا.

عمرو دياب وعمرو مصطفى

حكاية الهضبة وعمرو مصطفى الفنية، من أبرز الثنائيات الناجحة في عالم المزيكا، حيث تعاونا في تقديم باقة مميزة من أجمل الأغاني على مدار أكثر من 20 عاما.

بدايات التعاون

القصة بدأت عام 1999 من خلال أغنية "خليك فاكرني" والتي كتبت بداية تعاون الثنائي في ألبوم "قمرين" للهضبة، ثم تلى ذلك في عام 2000 وتحديدا بألبوم "تملي معاك" تعاون الثنائي في كل من أغاني "العالم الله"، "بعترف"، "اعمل ايه".

وفى عام 2001، ومن خلال ألبوم "أكتر واحد" تعاون الهضبة وعمرو مصطفى في أغاني "يا حبيبى لا" و"أكتر واحد" و"قلت إيه"، "صدقنى خلاص"، "أحبك أكرهك".

مسيرة مميزة وتوقف مفاجئ

واستكمل الثنائي التعاون الناجح من خلال ألبوم "ليلي نهاري" عام 2004 وقدما أغانى "ليلى نهارى"، "وحشتينى"، "قصاد عينى"، "الا هيا"، وفى 2005 أغاني "وماله"، "الله لا يحرمنى منك"، و"قدام عيونك" و"بتخبى ليه".

وجاء عام 2007، واستمر الثنائي في تقديم أعمالا ناجحة ومنها: "نقول ايه"، "الليلادى"، "فهمت عنيك"، وفى 2009 أغانى: "وياه"، "بقدم قلبى"، "الله على حبك أنت"، "عينى وأنا شايفه"، و"هلا هلا" في 2011.

وتوقف التعاون لخلافات مختلفة في الفترة من 2011 وحتى عام 2017 عندما عاد التعاون من خلال أغاني: "قلبى اتمناه"، "أجمل عيون"، "الفرحة الليلة".

أغاني عمرو دياب مع عمرو مصطفى

وفى عام 2018 ومن خلال ألبوم "كل حياتي" قدم الثنائي سويا أغاني: "تعالى"، "يتعلموا"، "باين حبيت"، "يا ساحر"، "يا ملاك الحسن"، ثم قدما أغنية "بحبك أنا".

وفي عام 2020 تعاون الهضبة مع عمرو مصطفى في أغانى: "هيعيش يفتكرنى"، "حلوة البدايات"، "جامدة بس"، وذلك ضمن ألبوم "سهران"، ليتوقف بعدها التعاون لخلافات جديدة قبل أن يعود هذا الضيف من خلال ألبوم "ابتدينا" والمقرر طرحه اليوم الخميس.

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