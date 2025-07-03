التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب الجديد.. تامر حسين ومحمد يحيى يحصدان نصيب الأسد بـ 5 أغنيات.. الهضبة يلحن "ارجعلها" و"حبيبتي ملاك".. وديو مع جنا وعبد الله

أزاح الفنان عمرو دياب منذ قليل، الستار عن أحدث ألبوماته الغنائية الذي يأتي بعنوان “ابتدينا”، وضم 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها الهضبة مع كوكبة من كبار صناع المزيكا في مصر والوطن العربي.

تامر حسين ومحمد يحيى نصيب الأسد

ونال الشاعر الغنائي تامر حسين نصيب الأسد من أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، وذلك من خلال 5 أغنيات هي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “ ”يالا"، “ماليش بديل”، “دايما فاكر”.

فيما كان الملحن محمد يحيى له نصيب الأسد من التلحين في الألبوم بخمس أغنيات أيضا، وهي أغنيات “خبر أبيض”، ‘"إشارات"، “بابا”، “قفلتي اللعبة”، “شايف قمر”،.

ديو مع جنا وعبد الله

وفي الألبوم الجديد، يقدم الهضبة أغنيتين رفقة نجليه عبد الله وجنا، حيث تأتي أغنية “خطفوني” رفقة جنا، فيما تأتي أغنية “يالا” رفقة عبد الله.

عودة عمرو مصطفى

ويشهد ألبوم عمرو دياب الجديد، عودة الملحن عمرو مصطفى للتعاون مع الهضبة، بعد توقف التعاون بين الثنائي منذ عام 2020 نتيجة الخلافات التي نشبت بينهما قبل أن يتصالح الثنائي من جديد، ويشارك عمرو مصطفى بتلحين أغنيتين في ألبوم عمرو دياب وهما “خطفوني”، “ابتدينا”.

تعاون مع كبار الشعراء

وخلال ألبوم “ابتدينا” تعاون النجم عمرو دياب مع كبار الشعراء والذين حقق رفقتهم نجاحات مميزة من خلال مجموعة من الأغاني التي لا تزال في ذاكرة المزيكا العربية، وتعتبر علامات فارقة في مسيرة الهضبة.

ومن هؤلاء الشعراء كل من: بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين، أيمن بهجت قمر، وأحمد المالكي.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

أغنية خطفوني

كلمات.. تامر حسين

ألحان.. عمرو مصطفى

توزيع.. أسامة الهندي

أغنية ياللا

كلمات.. تامر حسين

ألحان.. عزيز الشافعي

توزيع.. أحمد إبراهيم

أغنية ماليش بديل

كلمات.. تامر حسين

ألحان.. إسلام زكي

توزيع.. عادِل حقي

أغنية دايمًا فاكـر

كلمات.. تامر حسين

ألحان.. شادى حسن

توزيع.. أحمد إبراهيم

أغنية إبتدينا

كلمات.. تامر حسين

الحان.. عمرو مصطفى

توزيع.. عادِل حقي

أغنية خبر أبيض

كلمات.. أيمن بهجت قمر

ألحان.. محمد يحيى

توزيع.. عادل حقي

أغنية ارجعلها

كلمات.. بهاء الدين محمد

ألحان.. عمرو دياب

توزيع.. أسامة الهندي

أغنية حبيبتي ملاك

كلمات.. أمير طعيمة

ألحان.. عمرو دياب - أحمد إبراهيم

توزيع.. أحمد إبراهيم

أغنية إشارات

كلمات.. أيمن بهجت قمر

ألحان.. محمد يحيى

توزيع.. أسامة الهندي

أغنية بابا

كلمات.. ملاك عادل

ألحان.. محمد يحيى

توزيع.. عادل حقي

أغنية ما تقلقش

كلمات وألحان.. عزيز الشافعي

توزيع.. أحمد إبراهيم

أغنية قفلتي اللعبة

كلمات.. مصطفى حدوتة

ألحان.. محمد يحيى

توزيع.. وسام عبد المنعم

أغنية شايف قمر

كلمات.. محمد القاياتي

ألحان.. محمد يحيى

توزيع.. شريف فهمي

أغنية هلونهم

كلمات.. أيمن بهجت قمر

ألحان.. وليد سعد

توزيع.. أحمد إبراهيم

أغنية يا بخته

كلمات.. منة القيعي

ألحان.. عزيز الشافعي

توزيع.. توما

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