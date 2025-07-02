الأربعاء 02 يوليو 2025
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ختام البرنامج التدريبي الأول لمبادرة "نحو حياة تكنولوجية أفضل" بتعليم الوادي الجديد (صور)

الطلاب المتدربون،
الطلاب المتدربون، ڤيتو

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الأولى للبرنامج التدريبي لمبادرة " نحو حياة تكنولوجية أفضل" لتلاميذ المرحلة الابتدائية (الدفعة الأولى)، والتي جرى تنفيذها بالتعاون مع  مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، وفى إطار خطة العمل للأنشطة الصيفية والاستغلال الأمثل للإجازة.

وأكد المهندس سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، وتهدف إلى تدريب الطلاب على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى.

 

وقال وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن الهدف من البرنامج هو تدريب الطلاب منذ الصغر على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مدة التدريب 3 أسابيع بواقع 3 أيام في الأسبوع (فترة صباحية) بمقر بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وأكد فضل، أن شروط الالتحاق بالبرنامج تضمنت أن يكون الطالب مقيدا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وأن أسبقية التسجيل على الرابط المرفق وكتابة البيانات بشكل صحيح، ويتضمن رقم التليفون الذكي تطبيق “واتساب” للانضمام لجروب التدريب.

ومن جانبها قالت منسق المبادرة مي عبداللطيف: إن المتدرب يحصل على تدريبات تكنولوجية وتنمية بشرية فى مهارات الحاسب الآلي والوورد 2016 والذكاء الاصطناعي وكيفية إعداد سيرة ذاتية والثقة بالنفس ومهارات التواصل وتصميم لعبة تعليمية وإنشاء فيديوهات احترافية وإدخال الطلاب أكاديمية سيسكو والحصول على دورات تدريبية “أون لاين” التدريب تحت رعاية التطوير التكنولوجى واستضافة المركز الاستكشافى للعلوم.

وأشارت منسق التدريب مى محمد عبد اللطيف، إلي أن عدد الطلاب المشاركين فى الدورة الاولى من البرنامج التدريبى الأول من مبادرة “نحو حياة تكنولوجية” 76 طالبا، مع استكمال التدريب لثلاث دورات متبقية بناء على تسجيل الطلاب فى رابط فورم، تم نشره على صفحة العلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

 

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