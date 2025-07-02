انطلاق فعاليات "كل يوم حرفة جديدة" لوحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد (صور)

أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد أولى فعاليات مبادرتها الرائدة "كل يوم حرفة جديدة"، التي تهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على الحرف اليدوية وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتشجيعهم على إنتاج منتجات مبتكرة ذات طابع اقتصادي ومجتمعي هادف، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مهارات الشباب ودعم فرص التمكين الاقتصادي.

وقد جاءت باكورة هذه الفعاليات في صورة ورشة تدريبية متخصصة في "الرسم بالرمال"، نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وأُقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الوادي الجديد.

وتولى تنفيذ الورشة وتدريب الطلاب المدرب أحمد حامد، أحد أبرز المتخصصين في فنون الرسم بالرمال، حيث قام بتقديم شرح وافٍ حول أدوات وتقنيات الرسم بالرمال، وكيفية تحويل المواد الأولية إلى لوحات فنية تحمل طابعًا تراثيًا وجماليًا يعكس البيئة المصرية الأصيلة.

استخدام الحرف اليدوية كوسيلة إنتاجية مستدامة

وقد شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة الفنية الفريدة، مؤكدين أن التدريب ساهم في تنمية حسهم الإبداعي وفتح أمامهم آفاقًا جديدة لاستخدام الحرف اليدوية كوسيلة إنتاجية مستدامة.

وأكدت وحدة التضامن الاجتماعي أن هذه الورشة تمثل بداية لسلسلة من الورش والفعاليات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل اليدوي، وتحويل المهارات الفنية إلى أدوات فعالة للتمكين الاقتصادي والمجتمعي للطلاب.

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