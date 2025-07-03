مساعد وزير الخارجية الأسبق: حديث آبي أحمد بشأن سد النهضة في البرلمان وقاحة

قال السفير محمد مرسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد اليوم بشأن افتتاح سد النهضة سبتمبر المقبل ودعوة مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح، زاعمًا أنه لا يوجد ضرر على دول المصب من السد الإثيوبي، يدخل في إطار (الوقاحة).

تصريحات آبي أحمد سياسية في المقام الأول ولن تخرج عن الاستهلاك المحلي

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريح لـ “فيتو”، أن تصريحات آبي أحمد تعد تصريحات سياسية في المقام الأول ولن تخرج عن الاستهلاك المحلي وفارغة من الموضوع.

إثيوبيا تعرقل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان

وركز على أن إثيوبيا هي الطرف الذي عرقل محادثات التفاوض مع مصر والسودان وعدم الوصول إلى اتفاق بشأن تشغيل السد الإثيوبي.

وأشار إلى أن التحركات الأثيوبية منذ البداية تفتقد دور مصر الشرعي في إخطارها المسبق لأي مشروعات تقام على نهر النيل، منوهًا بأن مصر شاركت في العديد من بناء السدود في الدول الأفريقية مما يعكس حرصها في التعاون مع دول حوض النيل ولكن إثيوبيا أرادت أن تفقد مصر حقوقها المشروعة.

نوايا أثيوبيا واضحة بشأن التحكم في نهر النيل

وركز على أن نوايا أديس أبابا واضحة بشأن حرصها في التحكم في مياه نهر النيل ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر

وأشار السفير محمد مرسى إلى التصريحات الأخيرة للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن ملف سد النهضة، مؤكدًا أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر.

وشدد وزير الخارجية على "أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، ولابد أن نكون على ثقة كاملة في الدولة ومؤسساتها بأنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف المساس بهذا الأمر الوجودي بالنسبة لمصر"، لافتًا إلى أن حصة مصر من مياه النيل لا تكفي الاحتياجات المائية المصرية، وأن احتياجاتنا المائية السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة قد وصل إلى طريقٍ مسدود

وحول وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال إن مصر أعلنت أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة قد وصل إلى طريقٍ مسدود بعد 12 سنة من المفاوضات، مشددًا على أن مفاوضات السد الإثيوبي استُخدمت لفرض الأمر الواقع ولم تفضِ إلى شيء.

وأكد عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد، لافتًا إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 50% من الحد الأدنى للفقر المائي الذي أعلنته الأمم المتحدة، وأن نصيب المواطن المصري من المياه لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويًا، بينما حد الفقر المائي الدولي يبلغ 1000 متر مكعب.

السد الأثيوبى لن يكتسب أى شرعية سوى بالوصول إلى اتفاق رسمي مكتوب

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن مشروع السد الأثيوبى لن يكتسب أى شرعية سوى بالوصول إلى إتفاق رسمي مكتوب بين كل من؛ (مصر، السودان، إثيوبيا)، مركزا على أن سد النهضة فاقد للشرعية كونه فرض على مصر.

ويرى السفير محمد مرسى عدم مشاركة مصر فى الافتتاح المزمع للسد الإثيوبي والذى أعلن عنه أبى أحمد سبتمبر المقبل، مشيراُ إلى أنه من المتوقع أن تستغل مصر هذا الافتتاح كونه إثبات حالة أمام الأمم المتحدة وتتخذ مصر الإجراءات المناسبة للرد عليه فى ضوء حقها فى الرد والدفاع عن حقوقها المشروعة.

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