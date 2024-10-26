مباحثات مصرية أوكرانية فى القاهرة، عبد العاطى: الأمن المائى مسألة وجودية لمصر، لا أمن لإسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية، وزير الخارجية الأوكرانى: لا يمكن إستخدام نهر النيل كسلاح ضد مصر

عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم السبت مع نظيره الأوكراني "أندريه سيبيها".

وأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الأساس في التهدئة بالمنطقة، كما أن وقف اطلاق النار في لبنان مسألة حيوية وبدون ذلك تستمر مخاطر التصعيد في المنطقة، ولن تكون هناك دولة بمأمن عن مخاطر هذا التصعيد.

التهديدات والمخاطر المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة

وقال الدكتور عبد العاطي - ردا على سؤال حول التهديدات والمخاطر المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة - إن مصر كدولة إقليمية رئيسية ليس فقط في إقليمها ولكن في محيطها العالمي معنية بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتصعيد مسألة شديدة الخطورة يمكن أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة ولايكون أي فائز من هذه المخاطر.

وأوضح أن مصر على اتصال مع كل الأطراف مشيرا إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة قازان، لافتا إلى أن الاتصالات تهدف إلى خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة ونسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد لن يتأتى بعدة سياسات محددة أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية والتوقف عن العدوان وأعمال القتل اليومية في قطاع غزة.

الحل السياسي والاستماع لصوت المنطق والعقل

وأكد وزير الخارجية أنه كما ذكرنا وكررنا أنه لابد من الحل السياسي والاستماع لصوت المنطق والعقل، مشيرا إلى أن القوة العسكرية وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي طرف أيا كان في المنطقة ولا بد من التفاوض ومن إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة ولا لأي دولة بما في ذلك إسرائيل.

وردا على سؤال حول أبرز نقاط التوافق والتباين بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع في غزة أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه تم اتصال هاتفي مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن حيث تم تناول الوضع الكارثي في غزة وصفقة وقف إطلاق النار والتصعيد الإقليمي والعدوان في لبنان والوضع السودان إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وأوضح أن هناك العديد من عناصر التقارب خاصة في قضية منع التصعيد بالمنطقة لافتا إلى أن مصر تدين أي أعمال تؤدي لزيادة حدة التصعيد وأهمية النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وقف إطلاق النار في لبنان

وقال إن هناك اتفاقا في الرؤى بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الأزمات بالمنطقة وضرورة الدفع في اتجاه التفاوض والحلول الدبلوماسية كما توافقت الرؤى حول أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان ووضع حد للاعتداءات على العاصمة بيروت وأهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بمسئولياتها وتنفيذ القرار 1701 بما في ذلك نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وأضاف أن الجهود المصرية والأمريكية متواصلة وأن واشنطن تقدر جهود مصر وبالتعاون مع قطر في الوساطة ونأمل أن يكون هناك جدية وإرادة سياسية من الجانب الإسرائيلي للتوصل لصفقة تضمن وقف العدوان وقتل المدنيين ونأمل أن تثمر الجهود الجارية للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مشيرا إلى أن الوضع كارثة في غزة ولا يوجد مكان آمن واستخدام التجويع كسياسة ممنهجة وسلاح لفرض شروط على الأرض وهو أمر لا يمكن القبول به وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

أكد عبد العاطى أننا نرفض سياسة التجويع وذلك لمحاولة إجبار المدنيين العزل النزوح عن تراب أرضهم وهو أمر لن نقبل به ونأمل في خفض التصعيد، مشددا على أنه بدون وقف إطلاق النار والقتل في غزة لن يكون هناك سلام وأمن بالمنطقة ونأمل أن تسفر الجهود التي تبذل بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في وضع حد لهذه الكارثة والأوضاع المأساوية.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مشددًا على أن نهر النيل هو نهر دولي وعابر للحدود.

و قال وزير الخارجية، إن زيارة نظيره الأوكرانى اليوم القاهرة هي الأولى مشيرًا إلى أنه تم تدشين العلاقات بين البلدين عام 1992عقب استقلالها.

أن المباحثات تناولت العديد من المجالات وتطويرها لأفق ارحب، موضحًا أنه تم التباحث بشأن الطلبة المصريين الدارسين في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حيث من المتوقع زيادة التبادل التجاري إلى 2 مليار دولار؛ حيث إن مصر شريك أوكرانيا الأول فى الشرق الاوسط.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن توريد مصر الحبوب، وكذلك تطوير الزيارات السياحية حيث وصلت لمليون سائح، وركز إلى أن السوق التجاري المصرى مفتوح للصناعات الأوكرانية.

الاستثمارات الأوكرانية في مصر

ونوه إلى أنه تم التباحث بشأن الاستثمارات الأوكرانية في مصر والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا بحيث يكون هناك توطين للصناعات الأوكرانية في مصر، وكذلك مركز الحبوب والأقماح الأوكرانية في قناة السويس لتكون منفذًا لأفريقيا.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي بين البلدين وإنشاء فروع للجامعات المتميزة الأوكرانية في مصر أسوة بجامعات ألمانيا وأمريكا وغيرها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالطلبة المصريين المتواجدين على الأراضي الاوكرانية وتقديم مزيد من الدعم من قبل السلطات الأوكرانيةـ منوهًا إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين فى مصر وأوكرانيا.

وأوضح إلى أن الملفات الدولية الاقليمية كانت حاضرة بقوة، وكذلك بالرفض فى الشرق الأوسط نتيجة التصعيد الإسرائيلي الخطير في غزة ولبنان ورفض مصر لهذا التصعيد والحد منه، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات وكذلك فى لبنان لتخفيف حدة الصراع في المنطقة.

ونوه إلى أنه تم التباحث بالأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على الاقتصاد المصري وكذلك الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل لدخول المساعدات الإنسانية والطبية لأهالينا فى غزة.

وأضاف: تم التباحث بشأن الأوضاع فى سوريا ولبنان وليبيا، وشدد على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مؤكدًا على أن نهر النيل نهر دولي وعابر للحدود، مركزًا على موقف مصر الصريح على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.

تحقيق السلام العادل لجميع البلدان

أعرب وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووجه وزير خارجية أوكرانيا الشكر للدكتور بدر عبد العاطي، مشيرا إلى أن زيارته الحالية إلى مصر تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون على أساس المصالح المشتركة، منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والسياحة والتعليم والأمن الغذائي.

وقال أندريه سيبيها "إن أوكرانيا منفتحة على تعزيز التعاون مع مصر وتنشيط مجلس الأعمال بين البلدين"، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على استعادة ديناميكية العلاقات مع مصر.

مسألة نهر النيل تعتبر مسألة وجودية بالنسبة لمصر

وفيما يخص الأمن المائي المصري، شدد وزير خارجية أوكرانيا على أن مسألة نهر النيل تعتبر مسألة وجودية بالنسبة لمصر، معربا عن دعم بلاده للحوار الشامل بين جميع الأطراف المعنية.

وشدد على أنه لا يمكن أن تستخدم مياه نهر النيل كسلاح ، وأكد ضرورة استمرار الحوار السياسي بشأن مياه النيل.

وحول تطورات الاوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، قال وزير خارجية أوكرانيا "ندين أعمال العنف، ونؤكد أهمية حماية المدنيين، وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى مبدأ حل الدولتين".



ومن ناحية أخري، أوضح وزير خارجية أوكرانيا أنه تطرق، خلال المباحثات مع الدكتور بدر عبد العاطي، إلى "صيغة السلام" التي طرحتها أوكرانيا وتعتبرها الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة في البلاد، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة السلام الثانية حول أوكرانيا.

وردا على سؤال حول صيغة السلام التي طرحتها أوكرانيا ودعوتها لانعقاد مؤتمر السلام قال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده تريد وقف الحرب وأن وثيقة السلام تقدم إجابات لتحقيق السلام الشامل والعادل مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني قام بإطلاع الاصدقاء الأوروبيين على صيغة السلام المقترحة بعنوان خطة النصر.

وحول إمكانية مشاركة روسيا في قمة السلام وارتباط وقف الحرب في الشرق الأوسط بوقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا قال وزير خارجية أوكرانيا إنه يجب تحقيق السلام العادل لجميع البلدان لافتا إلى أن بلاده تعمل على انعقاد القمة وقدمنا الدعوة لها لحضور القمة.