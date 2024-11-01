الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يعلنها من أوغندا: الأمن المائي قضية وجودية لمصر

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وزير العلاقات الدولية الاوغندى، فيتو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع"هنرى أوكيلو أورييم" وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية. 

وأكد الوزير عبد العاطى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين ودعم مصر لعملية التنمية فى أوغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة فى أوغندا.

وتناول الوزيران خلال المباحثات عددًا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين أهمها الزراعة وأساليب الرى الحديثة، وتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية فى قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة فى بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وصناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، ومجال الصناعة.

وتم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيرى الخارجية تشمل مناقشة الموضوعات ذات الاولوية المشتركة بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي بمشاركة كل من وزيرى المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، على ان تعقد المشاورات فى أقرب فرصة. 

 

وفيما يتعلق بقضية الأمن المائى، تطرق الوزيران إلى سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائى فيما يتعلق بادارة وتنمية الموارد المائية، وضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبى، بحيث تقوم مصر وأوغندا بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل الجنوبى فى هذا المجال. 

وشدد الوزير عبد العاطى على أن مسألة الأمن المائى تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق.  

كما تناول الوزيران خلال المباحثات باستفاضة عددًا من القضايا الاقليمية التى تخص المنطقة ودور البلدين الشقيقين فى زيادة التعاون المشترك، والتوصل لحلول سلمية للمنازعات القائمة خاصة فى السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وشدد الوزير عبد العاطى من جانبه على أهمية توفير الدعم الكامل للدولة الصومالية ولمؤسساتها الوطنية والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

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الأمن المائى أوغندا مصر و اوغندا

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