الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إطلاق النسخة العاشرة من مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي

مسابقة الدكتور حسن
مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي، فيتو

أعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع عن إطلاق مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي في مصر والعالم العربي، في دورتها العاشرة، والتي تقام على هامش المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب.

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان، إن هناك شروطا يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية والعربية، يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها في كتاب ويتم توزيعه ليكون متاحا لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

 

وأضاف أن الهدف من المسابقة تشجيع المواهب الأدبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة في مجال التراث والموروثات الشعبية وقد تم إلغاء شرط السن من العام الماضي لإعطاء الموهوبين فرصة للكشف عن مواهبهم.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 10 سبتمبر 2025 كما يجب على المشارك إرسال  سيرة ذاتية مختصرة والتي ترسل على إيميل المؤسسة: Seen.fcc@gmail.com.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسن عطية مؤسسة س للثقافة والإبداع مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي الفلكلور الشعبي اتحاد المسرحيين الافارقة

مواد متعلقة

بيت المسرح يطلق خدمة الحجز الإلكتروني تجريبيًا بالتزامن مع عرض الملك لير

مدير المسرح القومي يكشف مفاجأة عن أسعار تذاكر عرض "الملك لير" (فيديو)

الأكثر قراءة

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

مساعد وزير الخارجية الأسبق: حديث آبي أحمد بشأن سد النهضة في البرلمان وقاحة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

شاهد لحظة ضبط فتاة أثناء زرعها جهازًا لتفجير سيارة عسكري بالدفاع الروسية

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

أبرزها استشهاد الإمام الحسين، أحداث وقعت في يوم عاشوراء

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية