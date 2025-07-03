إطلاق النسخة العاشرة من مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي

أعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع عن إطلاق مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي في مصر والعالم العربي، في دورتها العاشرة، والتي تقام على هامش المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب.

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان، إن هناك شروطا يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية والعربية، يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها في كتاب ويتم توزيعه ليكون متاحا لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

وأضاف أن الهدف من المسابقة تشجيع المواهب الأدبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة في مجال التراث والموروثات الشعبية وقد تم إلغاء شرط السن من العام الماضي لإعطاء الموهوبين فرصة للكشف عن مواهبهم.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 10 سبتمبر 2025 كما يجب على المشارك إرسال سيرة ذاتية مختصرة والتي ترسل على إيميل المؤسسة: Seen.fcc@gmail.com.

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