الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

مؤسس "أمهات مصر": تباين الآراء حول كيمياء الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، تغطية ورصد مستوي امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث أدي الطلاب اليوم الخميس، الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباينا في الآراء بين أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب حول مستوي امتحان مادة الكيمياء لطلاب القسم العلمي، حيث ذكر بعض أولياء الأمور والطلاب أن الامتحان تضمن بعض النقاط الصعبة في الكيمياء العضوية والأسئلة المقالية، بالإضافة إلي أن الوقت المخصص للامتحان غير كاف بالنسبة لهم، بينما رأى آخرون أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط إلي حد ما.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، أن أولياء الأمور والطلاب أجمع أغلبهم علي سهولة امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي بأغلب المحافظات، حيث أكد أولياء أمور وطلاب أن الامتحان جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط في أغلب الأسئلة.

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وشددت عبير، على ضرورة أن يركز الطلاب في امتحاناتهم القادمة دون أي تشتيت والبعد عن كل ما يشغل بالهم ويفصلهم عن التركيز في المراجعات والمذاكرة، وكذلك مؤكدة على دور أولياء الأمور الكبير مع أبنائهم داخل الأسرة وتشجيعهم على بذل الجهد في المراجعات.

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