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ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالدقهلية بعد أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا (فيديو وصور)

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو

رصدت "فيتو" ارتياحا بين طلاب الثانوية العامة في الدقهلية بعد أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان الجغرافيا، بينما قال طلاب الشعبة العلمية: إن امتحان الكيمياء كان بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأن مستوى الامتحان فوق المتوسط.

 

وكانت قد شهدت 162 لجنة ثانوية عامة على مستوى محافظة الدقهلية إجراءات تفتيش مكثفة للطلاب والطالبات للتصدي لأي محاولات غش قبل دخول امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

 

 

وخضع الطلاب والطالبات للتفتيش الذاتي لعدم اصطحاب الموبايلات والسماعات كما تم تفتيش الحقائب.

 

 

 وأكد وكيل التعليم بالدقهلية أن المديرية قد انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

20 لجنة امتحانية في ميت غمر 

ويترأس غرفة عمليات  امتحانات الثانوية العامة عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، حيث تضم إدارة ميت غمر 20 لجنة وتستقبل 7 آلاف 406 طلاب، في شعبة علمي علوم 3861 طالبا وشعبة علمي رياضة 2006 والشعبة الأدبية 1539 طالبا.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة 

أدوا في  اليوم الأول:- يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 ( مادتين ) 
- التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 10:30 صباحا
- التربية الوطنية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 11 إلى الساعة 12:30 ظهرا.

وأدوا في اليوم الثانى  الموافق 17 / 6/ 2025( مادة واحدة ) -اللغة الأجنبية الثانية ومدتها ساعتين من الساعة 9  إلى الساعة 11 صباحا

واليوم الثالث:- اليوم الأحد الموافق 22 / 6 / ٢٠٢٥ ( مادة واحدة ) يؤدوا امتحان 
-اللغة العربية ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا

اليوم الرابع:- يوم الخميس الموافق 26 / 6/ 2025 ( مادتين ) 
-الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.
-التاريخ لشعبة أدبي ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم الخامس:- يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2025( مادة واحدة )
-اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السادس:- يوم الخميس الموافق 3/  7/ 2025 ( مادتين ) 
-الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.
-الجغرافيا لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

اليوم السابع:- يوم الأحد الموافق 6 / 7/ 2025 ( مادة واحدة )
-الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.

اليوم الثامن:- يوم الخميس الموافق 10/ 7 / 2025( ثلاث مواد )
-الأحياء لشعبة العلوم ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.
-الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتين من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا.
-الإحصاء لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

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