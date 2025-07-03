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حوادث

10 صور ترصد حادث دهس تريلا 7 سيارات بدائري المعادي وشاهد عيان يروي ما حدث

حادث دائري المعادي،
حادث دائري المعادي، فيتو

حصلت فيتو على الصور الأولى لحادث اصطدمت سيارة نقل ثقيل (تريلا) بـ7 سيارات ملاكي دفعة واحدة أعلى الطريق الدائري بالمعادي، ما أسفر إصابة 6 اشخاص وتحطم عدد من السيارات بشكل كامل، وسط حالة من الذعر بين قائدي المركبات.

 

حادث دائري المعادي 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وانتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وتسبب الحادث في توقف مؤقت للحركة المرورية، وشهدت المنطقة حالة من التكدس والشلل المروري، قبل أن تتمكن الأجهزة المعنية من رفع آثار الحطام وإعادة تسيير الحركة بشكل تدريجي.

 

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لفحصها، والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على ملابساته.

وقال أحد شهود العيان، إن السيارة التريلا كانت تسير بسرعة زائدة، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها، قبل أن تنحرف وتصطدم بالسيارات المتوقفة أو المارة في الطريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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