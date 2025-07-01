الأكاديمية العربية بالإسكندرية تستضيف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة 30 دولة

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بمقرها في أبو قير، لاستضافة نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث 2025 في الفترة من الأول إلى السابع من يوليو، بمشاركة رياضيين من 30 دولة.

ويشارك في البطولة 182 فردًا، منهم 72 مدربًا وإداريًا 36 لاعبة و36 لاعبًا. تشارك بمصر ب ٣ لاعبين و٣ لاعبات بالإضافة إلى 12 مدربًا وإداريًا.

وتضم قائمة المشاركين البارزين بطلة أولمبياد باريس 2024، ميشيل جولياس من المجر، والحائزين على الميدالية البرونزية الأولمبية سونغ مين سونغ من كوريا الجنوبية وجورجيو مالان من إيطاليا، كما سيشارك الرياضيون الثلاثة الذين فازوا بالميداليات الذهبية في مسابقات الرجال.



ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بنصف نهائي السيدات في الرابع من يوليو، يليه نصف نهائي الرجال في الخامس من يوليو، وتختتم النهائيات في السادس من يوليو.



وبهذه المناسبة، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية “أصبحت واحة للرياضيين ونموذجًا يُحتذى به للجامعات التي تمتلك بنية رياضية وتعليمية على أعلى مستوى”.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تستضيف فيها الأكاديمية بطولة العالم للخماسي الحديث وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الأكاديمية.

وأشاد عبد الغفار بجهود المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ودوره في الارتقاء بالرياضة المصرية وتعاون الاتحاد مع الأكاديمية لاستضافة مصر للبطولات الكبرى.

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