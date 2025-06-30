الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع مدير صندوق مكافحة الإدمان تأهيل وتدريب وتشغيل "الشباب المُتعافين"

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لمناقشة تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المُتعافين.

وبحث الجانبان إعداد بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الصندوق" في هذا الشأن.

واتفق الجانبان على تنظيم ندوات توعوية في المصانع والشركات، والكشف على العاملين من خلال المنشآت بالتعاون مع التأمين الصحي.

 

أوضح “جبران” أن "الوزارة" لديها منظومة متكاملة للتدريب المهني يُمكن الإستفادة منها في تأهيل هؤلاء الشباب المُتعافين،وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات" لسوق العمل".

من جانبه ثَمّن مدير الصندوق، جهود وزارة العمل ملفات التدريب المهني،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الانتاج بين طرفي العملية الإنتاجية،مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون مع "الوزارة" في المجالات ذات الإهتمام المُشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي التدريب المهني العاصمة الإدارية الجديدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: استمرار ندوات التوعية بالمحافظات بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية

وزارة العمل: توفير 3209 فرص عمل جديدة للشباب في 14 محافظة

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

الأكثر قراءة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

"الحكومة نبت شيطاني" تثير أزمة بجلسة النواب لمناقشة تعديل الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية