وزير العمل يبحث مع مدير صندوق مكافحة الإدمان تأهيل وتدريب وتشغيل "الشباب المُتعافين"

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لمناقشة تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المُتعافين.

وبحث الجانبان إعداد بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الصندوق" في هذا الشأن.

واتفق الجانبان على تنظيم ندوات توعوية في المصانع والشركات، والكشف على العاملين من خلال المنشآت بالتعاون مع التأمين الصحي.

أوضح “جبران” أن "الوزارة" لديها منظومة متكاملة للتدريب المهني يُمكن الإستفادة منها في تأهيل هؤلاء الشباب المُتعافين،وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات" لسوق العمل".

من جانبه ثَمّن مدير الصندوق، جهود وزارة العمل ملفات التدريب المهني،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الانتاج بين طرفي العملية الإنتاجية،مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون مع "الوزارة" في المجالات ذات الإهتمام المُشترك.

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