معهد الدراسات التقنية والمهنية بـ"الأكاديمية العربية" يحافظ على الاعتماد الدولي لـ "بيرسون"

حقق معهد الدراسات التقنية والمهنية بمجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنجازًا فريدًا، تمثل في الحفاظ على الاعتماد الدولي من هيئة "بيرسون" البريطانية للعام العشرين على التوالي.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة معهد الدراسات التقنية والمهنية، حيث أصبح الكيان التعليمي الوحيد في جمهورية مصر العربية الذي يجدد هذا الاعتماد العالمي دون انقطاع منذ عام 2005 وحتى اليوم، مؤكدًا بذلك التزام الأكاديمية الراسخ بالجودة والمعايير العالمية.

اعتماد بيرسون للإصدار الجديد من تخصصات الدبلوم العالي الوطني

وتزامن هذا التفوق المستمر مع اعتماد "بيرسون" للإصدار الجديد والمحدث من برامج الدبلوم العالي الوطني في تخصصات هندسة الميكاترونكس، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية. وقد خضعت هذه المناهج لتطوير شامل يواكب أحدث المواصفات الدولية وتوجهات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية، أن هيئة "بيرسون" البريطانية قامت في فبراير 2024 بتحديثات على مواصفات برامج الدبلوم فوق المتوسط لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية المتلاحقة.

وأشار "الكيلاني" إلى مبادرة معهد الدراسات التقنية والمهنية بتشكيل لجنة متخصصة من كبار المحاضرين بالأكاديمية والكليات التكنولوجية الحكومية لتحديث المسارات الدراسية، بدعم كبير من الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

وأوضح "الكيلاني" أن التعديلات الجوهرية التي أجريت على الخطة الدراسية تهدف إلى ضمان توافقها التام مع متطلبات جهة الاعتماد الدولية، ومع توجهات قطاع التعليم التكنولوجي بـوزارة التعليم العالي المصرية، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدبلوم فوق المتوسط بالمعاهد الفنية. هذا التوافق يضمن استمرار قبول خريجي المعهد في الجامعات التكنولوجية المصرية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع لمواصلة التعليم العالي، مما يعزز فرصهم المهنية والأكاديمية.

وشدد على أن هذا الاعتماد المتجدد يؤكد مكانة الأكاديمية العربية كصرح تعليمي رائد يلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية، وتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور/ أحمد شعير مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية وأسرة على ما بذله من جهد وفريق العمل للوصول إلى هذا الإنجاز

من جانبه، تقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتهنئة لمعهد الدراسات التقنية والمهنية بمجمع خدمة الصناعة وجميع العاملين بالمجمع على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن هذا الاعتماد ليس مجرد شهادة لجودة البرامج، بل هو تتويج لجهود مضنية وعمل دؤوب من فريق عمل متميز آمن برؤية الأكاديمية نحو التميز والريادة.

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