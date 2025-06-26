وفد صيني يزور غرفة القاهرة لبحث التعاون في مجالات الصناعات الدوائية ومواد البناء

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري لقاء موسعا جمع بين أعضاء الشعب التجارية بالغرفة وأصحاب عدد من الشركات الصينية لبحث سبل تعاون جديد بين البلدين.

جاء ذلك أمس الأربعاء خلال زيارة وفد غرفة إقليم جيلين الصيني للتجارة والمكون من 20 شركة متخصصة في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء.



وعقد الجانبان لقاءات ثنائية لمناقشة سبل التعاون خلال الفترة القادمة في هذه المجالات.

أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

وأكد أيمن العشري أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مما يجعل مثل هذه اللقاءات مثمرة وتدفع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.

وتابع "العشري": مصر تشهد مرحلة تنمية شاملة وبها فرص تجارية وصناعية واستثمارية كبيرة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يفتح مجالا كبيرا للتعاون بين الشركات المصرية والصينية على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.

ونوه "العشري" بأن مصر تعتبر بوابة لأسواق إقليمية ودولية بجانب سوقها الاستهلاكي الكبير كذلك هناك دعم كبير على الصعيد الصناعي فمصر تتجه حاليا الي توطين الصناعات المختلفة من خلال تسهيلات وحوافز غير مسبوقة لتشجيع الصناعة والاستثمار وهناك دعم واضح للمستثمرين، خاصة أن مصر تضع من ضمن أولوياتها جذب استثمارات في كافة القطاعات ولذلك توفر الحكومة المصرية بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين.

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا متميزا مما يجعلها بوابة مهمة للاسواق الافريقية والعربية والأوروبية، فضلا عن البنية التحتية غير المسبوقة والمتطورة من موانئ وشبكات طرق وخدمات لوجستية تعزز من كونها مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير.

وختم "العشري": نتمنى الخروج من هذا اللقاء بتعاون مثمر يقوم على شراكات تجارية واستثمارية وصناعية تنعكس إيجابيا على اقتصادي البلدين.

من جانبه أعرب الوفد الصيني عن سعادته بزيارة غرفة القاهرة لبحث سبل تعاون جديدة خاصة على صعيد مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء وأن هناك شركات صينية ترغب في الاستثمار في مصر بجانب الشركات الصينية الموجودة حاليا بالسوق المصري وأنه بعد هذه الزيارة سيكون هناك تعاون جديد مع غرفة القاهرة بما يعزز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.

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