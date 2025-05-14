غرفة القاهرة تناقش خطة تنموية لمراكز تنمية الموارد البشرية وفق رؤية مصر 2030

عقدت شُعبة تنمية وتدريب الموارد البشرية في الغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاعها، من بينها مناقشة رؤية الشُعبة في إطار خطة الغرفة وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

كما تناول اجتماع الشُعبة برئاسة الدكتور صفوت النحاس مناقشة تفعيل التعاون الدولي عن طريق الغرفة مع الدول الشقيقة في هذا المجال، فضلًا عن البحث والترتيب لعقد لقاء سنوي لمراكز التدريب سيتم الإعلان عنه لاحقًا يناقش احتياجات هذا القطاع في التطور العالمي للموارد البشرية على كافة الأصعدة.

كما تناول الاجتماع إمكانية ضم منتسبين جدد من خلال لجنة منبثقة من الشُعبة وهم "ا.د فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضية بمصر، عضو الجمعية العمومية بالشُعبة الدكتورة رانيا حسن رئيس مركز تدريب القاهرة لتنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة -علاء الدين حسين بسيوني رئيس لجنة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم - الدكتورة هبة حافظ عضو الجمعية العمومية بالشُعبة - اللواء عماد اليماني رئيس لجنة بالمجلس الوطني للتدريب".

دراسة مقترحات خطة التنسيق الدولي



وناقش الاجتماع دراسة مقترحات خطة التنسيق الدولي ( 2025 حتى 2026 ) من خلال لجنة متخصصة " لجنة التعاون الدولي لشئون التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية "، تكون مهمتها دراسة تصور لهذا التعاون ووضع مقترحات التطوير والتنمية لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي والمهني بين شُعبة التدريب والتعليم والموارد البشرية عن طريق غرفة القاهرة التجارية ونظيراتها العالمية، وعقد شراكات دولية في هذا المجال، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التدريب وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التعليم المهني والرقمي، ودعم استقطاب الخبراء الدوليين في برامج الشُعبة التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات والدورات العالمية، وبناء قاعدة بيانات دولية للشركاء والفرص والبرامج التدريبية.



وقال الدكتور صفوت النحاس إنه من المقرر أن تعقد الشُعبة المؤتمر السنوي فى آخر شهر يونيو المقبل لمناقشة سبل تفعيل الفاتورة الإلكترونية ومناقشة مقترحات حل أي مشاكل تواجه الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحديث دليل مركز التدريب طبقًا لمعايير الجودة الحديثة لعام 2025.

سياسات العمل لمراكز التدريب



وأكّد الدكتور مدحت عبد الوهاب نائب رئيس الشعبة على ضرورة تفعيل التواصل مع كل الجهات المعنية بوضع سياسات العمل لمراكز التدريب طبقًا للتشريعات الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وذلك لضبط معاير العمل بسوق التدريب المصرى.



وقال الدكتور محمد السيد سكرتير الشُعبة إنه يتم مناقشة وتجهيز الخطة العامة للشُعبة، والتي تشمل المحورين ؛ العمل والتطوير والتنمية محليًا وتفعيل التعاون الدولى تماشيًا مع آخر المستجدات العالمية.واختتمت الشُعبة اجتماعها بأنها ستسعى إلى مناقشة مشاكل ومقترحات أصحاب مراكز التدريب من أجل تحقيق التطوير والتنمية لهذه المراكز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويساهم في مساندة خطة الغرفة التطويرية التي تتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030.

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