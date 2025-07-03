الصحة: تقديم الدعم النفسي لـ146 فردا من أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الدعم النفسي، لـ146 فردا من من أهالي ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بينهم 3 مصابين ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

التخفيف من وطأة الضرر النفسي على أسر الضحايا والمصابين

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بتوفير كافة الخدمات الطبية للتخفيف من وطأة الضرر النفسي على أسر الضحايا والمصابين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف فريقين من فرق الدعم النفسي، تضمن كل فريق طبيبين، وأخصائي نفسي واجتماعي، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي بما يساهم في تخفيف الأثار النفسية الناتجة عن هذا الحادث الأليم.

وبدوره، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية والمشرف على الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الفريقين المكلفين بتقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا الحادث والمصابين تم اختيارهم من الأطقم الطبية بمستشفيي بنها وشبين الكوم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازم للفريقين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وسام أبوالفتوح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن بعض متلقي جلسات الدعم النفسي من المصابين وذويهم، اقتضت حالتهم استخدام علاج دوائي مع الجلسات، مؤكدة أن الفرق المكلفة بالمتابعة والدعم النفسي، تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة.

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