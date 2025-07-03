الأزهري يلتقي وزير الصحة الفلبيني لبحث التعاون في مجال التمريض والدواء

استقبل تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر وزارة الصحة في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحضور السفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين.

اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير معهد التمريض التابع لها

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الطبي، وخاصة في مجالي تدريب وتأهيل كوادر التمريض، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير معهد التمريض التابع لها، واستفادة مصر من الخبرات الفلبينية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون في مجال الأدوية، من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم الجهود التنموية في المجال الصحي بين البلدين.

وأكّد الجانبان أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الصحية والتعليمية في البلدين، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الطبية المصرية، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الصحة العامة وخدمة الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.