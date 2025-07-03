الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: استحداث 22 خدمة طبية متقدمة وتخصصات دقيقة لأول مرة في أسوان

مستشفى المسلة بأسوان
مستشفى المسلة بأسوان
ads

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التشغيل الرسمي للمنظومة في محافظة أسوان يُعد استكمالًا لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات الجمهورية، والتي تضم: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأخيرًا أسوان.

التزام الدولة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين

وأكد أن انضمام محافظة أسوان للتشغيل الرسمي يجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ولا سيّما في محافظات الصعيد، حيث تعد أسوان ثاني محافظات الصعيد التي تُطبق بها المنظومة بعد الأقصر، كما أنها سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى.

افتتاح عيادة رسم العصب والعضلات

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم استحداث 22 خدمة وتخصصًا طبيًا جديدًا ومتقدمًا لأول مرة ضمن منظومة خدمات الهيئة ومنشآتها الصحية بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة الخدمة الطبية، وتفعيل أحدث بروتوكولات العلاج، وعدم حاجة المرضى إلى الانتقال لتلقي العلاج خارج المحافظة أو خارج البلاد، وتوفير خدمات ورعاية صحية متكاملة ومتقدمة في محيط إقامتهم.

وتم استحداث خدمات جراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأطفال، وجراحات الأوعية الدموية بمستشفى أسوان التخصصي، إلى جانب خدمات جراحات وقساطر الأوعية الدموية، والقسطرة القلبية والمخية بمستشفى النيل التخصصي.

كما تم إدخال خدمات مناظير الجراحات وتفعيل العيادات الخارجية بمستشفى كوم أمبو المركزي، وتشغيل عيادة وقسم أمراض الدم بمركز أورام أسوان، بالإضافة إلى تشغيل وحدات عناية الأطفال في مستشفيات المسلة التخصصي، كوم أمبو المركزي، والنيل التخصصي.

وشهد مستشفى أسوان التخصصي افتتاح عيادة رسم العصب والعضلات، في حين تم تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى دراو المركزي، إلى جانب استحداث خدمات الجراحات التجميلية وعلاج الحول بمستشفى الرمد.

وتم أيضًا استحداث عيادة السمعيات بمستشفى المسلة التخصصي، وافتتاح العيادات التخصصية بالمركز الحضري بدراو، إلى جانب استحداث خدمات جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، واستحداث قسم العناية المتوسطة بمستشفى كوم أمبو.

وأكد الدكتور السبكي أن هذه التوسعات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى إدخال أحدث التخصصات والتقنيات الطبية الدقيقة والمتقدمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة داخل المحافظة، ويُسهم في تعزيز العدالة الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ضخ المزيد من التخصصات والخدمات عالية المهارة بمستشفياتها

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة مستمرة في ضخ المزيد من التخصصات والخدمات عالية المهارة بمستشفياتها، إلى جانب توفير الكوادر الطبية المُدربة، والبنية التحتية المتطورة، بما يضمن بيئة علاجية متكاملة ويعزز من مكانة أسوان كمحافظة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

الأزهري يلتقي وزير الصحة الفلبيني لبحث التعاون في مجال التمريض والدواء

نصائح من الصحة: هذه الفيتامينات والأطعمة ضرورية لتقوية مناعة الطفل

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه مؤكدًا أن التشغيل الرسمي للمنظومة بمحافظة أسوان يُجسد التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية، ويضع المحافظة على خريطة التنمية الصحية الشاملة والمستدامة، في إطار سعي الهيئة لبناء نموذج صحي وطني يتماشى مع التوجهات العالمية، ويعتمد على الجودة، والتحول الرقمي، والتغطية الشاملة، لتحقيق رؤية "مصر 2030".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية العامة للرعاية الصحية هيئة العامة للرعاية الصحية محافظات الجمهورية منظومة التأمين الصحي الشامل مصر 2030 مشروع التامين الصحي الشامل

مواد متعلقة

نصائح من الصحة: هذه الفيتامينات والأطعمة ضرورية لتقوية مناعة الطفل

أسباب ألم الرأس من الأمام ونصائح للوقاية منه

«الصحة» تُقر تعديلًا بأحقية الأطباء الحاصلين على الماجستير في الترقية إلى درجة استشاري بعد 10 سنوات

الصحة توجه نصائح للحماية من حرارة الصيف

مستشفى وادي النطرون التخصصي ينجح في إصلاح تمزق بالكبد لمريض سوداني

هيئة الدواء تحذر من الأعراض الجانبية لعقار "الأنثراسايكلين" لمرضي الساركوما

أعراض ارتجاع المريء وأسباب حدوثه

نائب وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب إلى 2.1% بحلول 2027

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

ريبيرو يرفض عودة هذا اللاعب في ميركاتو الصيف

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

إيرادات كبيرة لـ "أحمد وأحمد" في أول أيام عرضه بالسينمات

الدواجن تسعد المصريين صباح اليوم الخميس

القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث دائري البساتين

أخبار مصر: كارثة بدائري المعادي بعد أيام من فاجعة المنوفية، أب بالمنيا يقتل أطفاله بطريقة بشعة، ثورة في الزمالك، الأرصاد تحذر

وزير الخارجية: مصر تجرى اتصالات مكثفة وتبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية