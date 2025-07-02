الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية فى شبرا الخيمة

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية فى شبرا الخيمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو شقيقين "عاطلين"– مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما 2 فرد خرطوش- كمية لمخدر الهيروين.

 إطلاق أعيرة نارية فى شبرا الخيمة  

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإطلاقهما أعيرة فى الهواء دون إصابة أحد لفرض السيطرة على أهالى المنطقة، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

بقيمة 520 مليون جنيه، إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من أقراص الكبتاجون

تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالصف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية فيديو إطلاق أعيرة نارية شبرا الخيمة القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة

مواد متعلقة

بقيمة 520 مليون جنيه، إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من أقراص الكبتاجون

تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالصف (صور)

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 624 حكمًا قضائيًّا في حملة أمنية بأسوان

رادارات المرور تحرر 50 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "تعنت رجل مرور مع سائق ميكروباص" وتوضح ملابسات الواقعة

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في حلوان بسبب معاكسة فتاة

ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على خفراء بموقع إنشائي في القطامية

ضبط سائق بشركة نقل ذكي تحرش بسيدة أجنبية أثناء توصيلها من المطار

الأكثر قراءة

تحرك سعودي جديد يهدد استمرار إمام عاشور في الأهلي

الزمالك يقترب من تعيين عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

وزير الأوقاف السابق محذرا من الإقامة غير القانونية: خيانة لعهد الأمان

تفاصيل انتقال عمر الساعي لاعب الأهلي إلى المصري

سعر النحاس اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

إطلاق سراح يوسف بلايلي بعد أزمة اعتقاله بمطار باريس

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإيجار بأجرة شهرية متزايدة كل عام؟ الإفتاء تجيب

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية