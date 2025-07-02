الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية فى شبرا الخيمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو شقيقين "عاطلين"– مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما 2 فرد خرطوش- كمية لمخدر الهيروين.

إطلاق أعيرة نارية فى شبرا الخيمة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإطلاقهما أعيرة فى الهواء دون إصابة أحد لفرض السيطرة على أهالى المنطقة، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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