موعد نهائي الكأس الذهبية 2025 بين أمريكا والمكسيك

الكأس الذهبية 2025، يقام نهائي الكأس الذهبية بين أمريكا والمكسيك يوم الاثنين 7 يوليو المقبل والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

موعد مباراة نهائي الكأس الذهبية 2025 بين أمريكا ضد المكسيك

وتقام مباراة المكسيك ضد أمريكا، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين المقبل في نهائي الكأس الذهبية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى.

ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويسعى المنتخب الأمريكي، إلى حصد لقبه الثامن في بطولة الكأس الذهبية، والأول منذ عام 2021، في أول بطولة رسمية بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

فيما يسعي منتخب المكسيك، البطل التاريخي للكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب، إلي الظفر بلقبه العاشر بالبطولة.

وأسدل الستار علي مباريات دور نصف نهائي الكأس الذهبية التي تستسضيفها الولايات المتحدة وكندا والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

نتائج مباريات نصف نهائي الكأس الذهبية

الولايات المتحدة 2-1 جواتيمالا

المكسيك 1-0 هندوراس

وتأهل منتخب المكسيك، إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، عقب فوزه 1-0 على هندوراس، صباح اليوم الخميس.

وتقمص النجم راؤول خيمينيز، دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 50.

بينما عجز منتخب هندوراس عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، ضرب منتخب المكسيك، موعدا ناريا في المباراة النهائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت 2-1 على جواتيمالا.

وسجل دييجو لونا، ثنائية الولايات المتحدة في الدقيقتين 4 و15، فيما أحرز أولجر إسكوبار الهدف الوحيد لجواتيمالا في الدقيقة 80.

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