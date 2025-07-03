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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس في بطولة الكأس الذهبية

الكأس الذهبية، فيتو
الكأس الذهبية، فيتو

تجرى في الساعات الأول من صباح اليوم الخميس مباراتين في بطولة الكأس الذهبية في منطقة أمريكا الشمالية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الكأس الذهبية

الولايات المتحدة الأمريكية ضد جواتيمالا - الساعة 2 صباحًا.

المكسيك ضد هندوراس - الساعة 5 صباحًا.

 

موعد نهائي الكأس الذهبية 2025

يقام نهائي الكأس الذهبية يوم الاثنين 7 يوليو المقبل في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

ومن المقرر أن يلتقي في نهائي الكأس الذهبية الفائز من مباراة الولايات المتحدة ضد جواتيمالا مع الفائز من مباراة المكسيك ضد الهندوراس علما بأن مباريات نصف النهائي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 3 يوليو.

ولعبت ضربات الترجيح الدور الأكبر في حسم ثلاث مقاعد لنصف نهائي الكأس الذهبية فيما انتهت مباراة واحدة فقط بعد إنتهاء الوقت الأصلي.

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