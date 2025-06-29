المكسيك يواصل عقدته التاريخية أمام السعودية

الكأس الذهبية 2025، واصل منتخب المكسيك عقدته التاريخية لنظيره السعودي في مباريات الفريقين بعد الفوز اليوم في المباراة التي جمعتهما بالكأس الذهبية 2-0 في سابع مواجهة تاريخية للمنتخبين.

والتقى المكسيك ضد السعودية في 7 مواجهات رسمية بعد لقاء ربع نهائي الكأس الذهبية 2025، فاز المكسيك في 6 مباريات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ولم يحقق الأخضر السعودي أي انتصار حتى الآن، وسجل السعودية 3 أهداف مقابل 18 هدفًا في شباكه.

نتائج مباريات المكسيك ضد السعودية



وكانت أول مباراة عام 1995 عندما التقيا السعودية ضد المكسيك وديًا في الرياض وفازت المكسيك 2-0، قبل أن يجمعهما لقاء في لوس أنجلوس خلال العام ذاته وحسمته المكسيك أيضًا بنتيجة 2-1.

وفي نسخة كأس القارات 1997 خسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي بخماسية نظيفة، فيما جمعهما لقاء ودي في عام 1998 استعدادًا لكأس العالم وحسمه التعادل السلبي بين المنتخبين.



وتجددت المواجهة بين الأخضر والمكسيك في النسخة التالية من كأس القارات 1999 وفازت المكسيك على الأخضر بنتيجة 5-1.

والتقى المنتخبان في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث فازت المكسيك 2-1.

وأخيرا فاز المكسيك اليوم الأحد علي السعودية 2-0 في الكأس الذهبية في المواجهة السابعة بين المنتخبين.

وغادر المنتخب السعودي بطولة الكأس الذهبية من دور الثمانية، عقب خسارته أمام نظيره المنتخب المكسيكي 2-0، اليوم الأحد.

أهداف مباراة المكسيك ضد السعودية

افتتح أليكسيس فيجا التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبدالله مادو، مدافع المنتخب السعودي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

وبذلك ضرب منتخب المكسيك موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، مع نظيره الهندوراسي، الذي تغلب 5 / 4 بركلات الترجيح على منتخب بنما، بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية.

وتواجد منتخب السعودية ببطاقة دعوة في البطولة القارية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعدا في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعد اجتيازه مرحلة المجموعات، لكن محاولاته في بلوغ الدور قبل النهائي باءت بالفشل، عقب خسارته أمام المكسيك.

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