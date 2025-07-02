فريق المحاربين.. أبرز المعلومات عن فلومينيسي قبل مواجهة الهلال في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يستعد فريق الهلال السعودي لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، في لقاء مرتقب يجمع ممثل آسيا بممثل أمريكا الجنوبية.

وفجر فلومينينسي مفاجآة برازيلية جديدة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي، عقب تغلبه على الإنتر الإيطالي "وصيف" دوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بنك أمريكا" في مدينة "شارلوت

نادي فلومينينسي لكرة القدم تأسس في 21 يوليو 1902 في حي لارانجيراس في مدينة ريو دي جانيرو على يد مجموعة من الشباب المتحمسين لكرة القدم بقيادة أوسكار كوكس، وهو برازيلي من أصل إنجليزي كان على اتصال بهذه الرياضة أثناء دراسته في أوروبا.

وبدأت مبارياته الرسمية في ملعبه الأول "لارانجييراس"، الذي افتُتح عام 1914، واستضاف منتخب البرازيل لأول مرة في ذات العام.

واشتهر في البرازيل باسم “تايم دي جيريرواس”، أي فريق المحاربين وهو لقب شاع في السنوات الأخيرة بسبب الروح القتالية للفريق.

ألقاب فلومينينسي عبر التاريخ

الدوري البرازيلي

البطل (4 مرات):

1970

1984

2010

2012

بطولة كاريوكا

البطل (32 مرة):

أبرزها في أعوام:

1906 (أول لقب في التاريخ)

1911، 1917، 1936، 1941، 1951

1971، 1973، 1975، 1980، 1983، 1995، 2002، 2005، 2012



كأس ريو

البطل (10 مرات):

منها أعوام: 1990، 2005، 2012، 2018.



كأس ليبرتادورس

البطل (1 مرة):

2023 (أول مرة في تاريخه بعد الفوز على بوكا جونيورز في النهائي)

الوصيف (1 مرة):

2008 (خسر النهائي أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري).



القيمة السوقية وأبرز النجوم

وتبلغ القيمة السوقية لنادي فلومينينسي البرازيلي حسب شبكة ترانسفير ماركت العالمية 86.15 مليون يورو.

ويعتبر الجناح الأيسر جون مارياس هو الأغلى بـ 17 مليون يورو من حيث القيمة السوقية.

جون مارياس، فيتو



ويعول الفريق على مارياس في شن هجومه على المنافسين لما يتمتع به من مهارات كبيرة وسرعة فائقة بالاضافة إلى الجناح الأيمن سوتيلدو ولاعب الوسط القوي مارتينيلي.



أرقام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

4 مباريات

2 فوز

2 تعادل

0 خسارة

سجل 6

سجل فيه 2

وفي حال عبور الهلال هذا الدور، سيكون على موعد مع مواجهة مرتقبة في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي، في صراع قوي بين فريقين يتشاركان اللون الأزرق والطموح نحو النهائي.

واستهل الهلال السعودي مشواره في دور المجموعات بتعادل مثير 1-1 أمام ريال مدريد، ثم فرض التعادل السلبي على ريد بول سالزبورج، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، لينهي المجموعة الثانية في المركز الثاني.

وفي دور الـ16، قدّم الهلال واحدة من أبرز مبارياته على الإطلاق، بعدما تفوق على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

وسجل ماركوس ليوناردو هدفين، بينما أحرز كل من مالكوم وكاليدو كوليبالي هدفين آخرين، ليقودوا الفريق إلى ربع النهائي.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

تُقام المباراة يوم الجمعة 4 يوليو 2025، على ملعب كامبنج وورلد في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة الهلال وفلومينينسي

يُمكن مشاهدة المباراة حصريًا عبر:

• قناة MBC MASR 2

• منصة DAZN

• تطبيق شاهد الرقمي (ضمن باقة قنوات MBC)

وذلك ضمن الحقوق الحصرية التي حصلت عليها MBC وDAZN لنقل جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.

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