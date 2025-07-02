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فريق طبي بأسيوط الجامعي ينجح في تصحيح عوج لشاب يعاني من مرض العظم الزجاجي (صور)

جزء من تشوهات الشاب،
جزء من تشوهات الشاب، فيتو

تمكن فريق طبي بوحدة عظام الأطفال بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط من إنهاء معاناة شاب يعاني من تشوهات عظمية نادرة ومعقدة منذ ولادته عقب تعذر علاجه لسنوات. 

جاء هذا استمرارا للنجاحات الطبية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر فاروق عبد الرحيم مدير مستشفى الأطفال، والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور محمد خالد رئيس وحدة عظام الأطفال. 

 

وكان مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط قد استقبل طفل يبلغ من العمر 16 عاما، ويعاني من تشوهات شديدة ومركبة بعظام الفخذ والساق منذ الطفولة، ونظرا لصعوبة حالته تعذر علاجه لسنوات، ليتوجه عقب ذلك إلى مستشفى الإصابات، حيث تم عرض الحالة على الأستاذ الدكتور محمد خالد، رئيس وحدة جراحة عظام الأطفال، والذي قرر التدخل الجراحي لإصلاح التشوهات. 

مرض العظم الزجاجي

جاء ذلك عقب التنسيق مع الدكتور محمد أبو بكر، مدرس طب الأطفال والأمراض الوراثية، الذي شخص الحالة بأنها مرض العظم الزجاجي" (Osteogenesis Imperfecta)، وهو مرض وراثي نادر يصيب العظام ويجعلها هشة وعرضة للكسور، مصحوبا بنوع نادر من الأنيميا يعرف بـ"فانكوني أنيميا" (Fanconi Anemia)، وهي حالة تؤثر على نخاع العظم وتعيق إنتاج خلايا الدم.

 

ليقوم الفريق الطبي بجامعة أسيوط بوضع خطة علاجية لتقوية العظام قبل إجراء الجراحة، ليتم بعد ذلك التدخل الجراحي، والذي تم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم أولا إصلاح الطرف السفلي الأيمن، ثم الطرف السفلي الأيسر باستخدام مسامير نخاعية، وترتب على ذلك تصحيح العوج بدقة عالية ودون حدوث مضاعفات.

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وتشكل الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد خالد، وعاونه الطبيب  محمد عبد الهادي مدرس مساعد جراحة العظام بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، والطبيب أحمد مختار طبيب مقيم بقسم جراحة العظام، وفريق متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم وضم كل من، الدكتور محمود بهاء مدرس بالقسم، والدكتورة أمنية حسين استشاري التخدير، ومن هيئة التمريض الأستاذ حسن التمساح، والأستاذ محمد عبد الباسط.

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