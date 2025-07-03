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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في حلمية الزيتون

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة عقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة حلمية الزيتون، نشب به حريق وبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل عقار كائن بشارع عبد الرحمن نصر، بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من العقار، ونجحت فرق الإطفاء في احتواء الحريق ومنع وصول إلى باقي الأدوار.

كما قامت القوات بفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما بدأت الجهات المعنية بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

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نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون أمن القاهرة منطقة حلمية الزيتون

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