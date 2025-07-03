النيابة تصرح بدفن جثة ضحية حريق شقة في الخلفاوي وتنتدب المعمل الجنائي

صرحت نيابة الساحل بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حريق داخل شقته السكنية بمنطقة الخلفاوي، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.



حريق شقة سكنية في الخلفاوي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الخلفاوي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة بعقار سكني، وأسفر عن مصرع شخص، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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