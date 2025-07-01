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محافظات

اندلاع حريق في مخزن بلاستيك بمنطقة بحري بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

نشب قبل قليل، حريق بمخزن بلاستيك بمنطقة بحري وسط محافظة الإسكندرية، ولم يسفر عن إصابات بين المواطنين.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة بحري التابعة لحى الجمرك بداخل مخزن بلاستيك دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحي الجمرك إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على لهيب النيران وإخماده.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الاسكندرية لحي الجمرك بلاستيك الأجهزة الأمنية

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