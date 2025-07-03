في حدث تاريخي، حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" تزور هونج كونج (فيديو)

وصلت حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" والمجموعة الهجومية المرافقة لها إلى هونج كونج يوم 3 يوليو 2025.

وتُعد زيارتها، التي استمرت 5 أيام، أول زيارة لحاملة طائرات صينية محلية الصنع إلى المدينة.

ورافقت السفينة الحربية، التي يبلغ وزنها 70 ألف طن، مدمرتا الصواريخ "يانان" و"تشانجيانج"، إضافة إلى الفرقاطة الصاروخية "يونتشنج".

وتستضيف هذه السفن سلسلة من الجولات المفتوحة وأنشطة التبادل الثقافي في هونج كونج حتى الـ7 من يوليو.

最美同框！艦上視角看香港 海軍山東艦航母編隊抵達香港！Picture-perfect moment! 🇨🇳⚓ The ultimate 'ship-eye view' of Hong Kong as China's Shandong aircraft carrier strike group arrives in port! pic.twitter.com/ThBtA1PHFt — 東南傳媒 Southeast Media (@media_southeast) July 3, 2025

من جهته، ذكر موقع (CGTN) الصيني أن تشكيلتي حاملتي الطائرات "لياونينج" و" شاندونج"" أنهتا مؤخرًا مهام تدريب قتالي فعلي في المياه البعيدة، وعادتا إلى الميناء.

وأضاف أنه خلال تلك التدريبات، أجرت التشكيلات تدريبات بحثية على عدد من المواضيع، منها: الاستطلاع والإنذار المبكر، ومقاومة الضربات، والهجوم البحري، وذلك في إطار تنظيم التدريب الروتيني السنوي، واختبار نتائج التنسيق المشترك بين القوات، ورفع مستوى الجاهزية في حماية السيادة الوطنية، والأمن، والمصالح التنموية.

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