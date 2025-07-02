الهلال يحسم صفقة من الدوري السعودي لحل أزمة الهجوم في مونديال الأندية

حسم نادي الهلال السعودي صفقة جديدة من الدوري السعودي، للانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في أمريكا.

ويواجه الهلال أزمة في خط الهجوم قبل منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد غياب الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن البطولة بسبب الإصابة، إضافة إلى إصابة القائد سالم الدوسري، وهو ما يمثل أزمة للفريق قبل مواجهة فلومينينسي في ربع النهائي.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الشباب، سينتقل إلى الهلال بنظام الإعارة، في كأس العالم للأندية، حيث وقع عبد الرزاق، وإدارة الشباب في انتظار تسجيل اللاعب في قائمة الهلال، ومن المتوقع تواجده في مران الهلال الليلة في أمريكا.

ويستعد الهلال لملاقاة فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل، 5 يوليو، في مباراة منتظرة تُقام عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مكافآت خيالية للاعبي الهلال السعودي بعد الفوز على مانشستر سيتي

من ناحية أخرى، منحت إدارة الهلال السعودي، لاعبي الفريق مكافآت ضخمة بعد الفوز على مانشستر سيتي 4 / 3 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وأكدت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال قررت منح كل لاعب في صفوف الفريق مليونَي ريال كمكافأة لفوزهم على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال تحاول رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة ربع النهائي ضد فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة.

وجمع نادي الهلال حتى الآن جوائز مالية ضخمة جراء مشاركته وتقدمه في الأدوار ببطولة كأس العالم للأندية، وصلت إلى 34 مليون دولار مقسمة كالتالي:

9.5 ملايين دولار للمشاركة في البطولة.

مليون دولار للتعادل مع ريال مدريد.

مليون دولار للتعادل مع ريد بول سالزبورج.

مليونا دولار للفوز على باتشوكا.

7.5 مليون دولار للتأهل لدور الـ16.

13 مليون دولار للتأهل إلى ربع النهائي.

الجوائز المالية لفرق ربع نهائي كأس العالم للأندية

وانتهت منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة حاليًّا في أمريكا حتى الـ13 من يوليو المقبل.

الجوائز المالية لفرق ربع النهائي

وتصدر بايرن ميونيخ الألماني قائمة الفرق الأكثر حصولا على الجوائز المالية بين فرق ربع نهائي كأس العالم للأندية والتي جاءت كالتالي..

بايرن ميونخ: 58.925 مليون دولار

باريس سان جيرمان: 56.225 مليون دولار

تشيلسي: 54.225 مليون دولار

مانشستر سيتي: 52.1 مليون دولار

ريال مدريد: 49.1 مليون دولار

فلومينينسي: 39.835 مليون دولار

فلامنجو: 39.835 مليون دولار

بوروسيا دورتموند: 39.6 مليون دولار

يوفنتوس: 37.2 مليون دولار

الهلال: 34.175 مليون دولار

وبدأت مرحلة دور الـ16 من البطولة، بنظامها الجديد، مساء السبت الماضي، واستمرت حتى فجر الأربعاء، الـ2 من يوليو.

وحصل فريق بالميراس البرازيلي على أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما انتصر على بوتافوجو بهدف دون رد، في الأشواط الإضافية.

كما تمكن بروسيا دورتموند من الحصول على آخر بطاقات التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز بصعوبة على مونتيري بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة الـ4 من يوليو وتستمر حتى مساء السبت الـ5 من يوليو.

مواجهات دور ربع نهائي في كأس العالم للأندية:



بالميراس ضد تشيلسي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

فلومينينسي ضد الهلال.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

مواعيد مواجهات دور الـ 8 لمونديال الأندية 2025

فلومينينسي ضد الهلال.

الجمعة 4 يوليو 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بالميراس ضد تشيلسي.

السبت 5 يوليو 2025: 4 فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

السبت 5 يوليو 2025: 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

السبت 5 يوليو 2025: 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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