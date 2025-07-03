منتخب مصر يبدأ اليوم استعداداته لكأس العالم للشباب بتشيلي

ينطلق المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الخميس 3 يوليو، استعدادًا لبطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الكويت

أعلن حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر الشباب، أن منتخب الفراعنة سيخوض مباراتين وديتين في يومي 17 و20 يوليو مع منتخب الكويت الأولمبي، وذلك ضمن البرنامج الذى اعتمده مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة، وفي حضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

وأضاف أنور أن القائمة تضم القوام الأساسي لمنتخب مصر الذي خاض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت مؤخرًا فى ضيافة مصر إلى جانب بعض العناصر التي يرغب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في رؤيتها وتقييمها.

وأعلن أسامة نبيه، قائمة المنتخب للمعسكر المفتوح الذي ينطلق من يوم 3 حتى 31 يوليو الجاري، استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي في الفترة من في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

قائمة منتخب الشباب بمعسكر يوليو

تضم قائمة منتخب مصر للشباب كلًّا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي فى حراسة المرمى، إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، على ايهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم، حسن صابر.



ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، معسكر منتخب الشباب، والذي يستمر حتى موعد انطلاق المونديال، على أن يتخلله فترات راحة قصيرة لمنح اللاعبين فرصة لزيارة أسرهم بين الحين والآخر.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

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