المشدد 5 سنوات لعاملين وبائع أنابيب بتهمة الشروع في سرقة شخصين بالإكراه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاملين وبائع أنابيب لشروعهم في سرقة شخصين بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وإصابة المجني عليهما بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لعاملين وبائع أنابيب لشروعهم في سرقة شخصين بطريق الإكراه بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين«مصطفى.غ.م» 21 سنة - عامل، و«حسن.ج.س» 25 سنة - بائع انابيب، و«جلال.خ.ج» 21 سنة - عامل، في القضية رقم 6111 لسنة 20 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 2742 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/6 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية شرعوا في سرقة المنقول المبين وصفا وقيمة والمملوك للمجني عليهما / عبد الخالق ع ومحمود ي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش، وأطلق صوبهم عيار ناري وكان برفقته باقي المتهمين فأحدثوا اصابتهم المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق إلا أنه خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الثاني وفرار باقي المتهمين على النحو المبين بالأوراق.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين حاوزا سلاح ناري فرد خرطوش بدون ترخيص، وذخيرة حية (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

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