أسرار من داخل ورش مطابخ الألومنيوم في غمرة.. الأسعار تبدأ من 3 آلاف جنيه.. الجودة تفوق التوقعات.. تراث حرفي يواجه الغلاء بالتطوير والابتكار (فيديو وصور)

صناعة المطابخ الألومنيوم في غمرة تمثل مزيجًا بين التراث الحرفي وروح العصر ورغم التحديات، تبقى غمرة مركز صناعة المطابخ الألومنيوم ذات الجودة العالية والتكلفة المنخفضة.

تعتبر منطقة غمرة قلب القاهرة في تصنيع وبيع أثاث المنازل بجودة مناسبة وأسعار معقولة للمواطنين في هذه المنطقة، تتعالى أصوات المطارق وتظهر شرارات القص والتلحيم، حيث تنبض "ورش الألوميتال" بالحياة كل صباح هنا، لا تُصنع المطابخ فحسب، بل تُنسج الحكايات على الألواح المعدنية.

"غمرة.. أساس صناعة المطابخ الألومنيوم"

تشتهر غمرة منذ سنوات طويلة بأنها مركز رئيسي لصناعة المطابخ الألومنيوم، ويعتبرها البعض "العاصمة الحرفية" للمطابخ في القاهرة الكبرى.

تنتشر الورش على جانبي الشوارع، وتبدأ من أبواب صغيرة تخفي خلفها حرفيين مهرة تعلموا الصنعة على يد آبائهم، ويواصلون تطويرها لتناسب ذوق العصر الحديث.

رصدت عدسة فيتو ورشة تصنيع المطابخ الألمنيوم في منطقة غمرة بالقاهرة.

ورش صناعة المطابخ الألمنيوم في غمرة

من الخشب إلى الألوميتال.. تحولات في خامات المطبخ على مر السنين

أوضح أحمد، صاحب ورشة الألوميتال في غمرة، أنه لا يقتصر عمله على بيع المطابخ فقط، بل يمتلك ورشة مجهزة لصناعة المطابخ الألمنيوم.

وأشار إلى أنه قبل أكثر من 20 عامًا، كانت المطابخ الخشبية هي السائدة في السوق، لكن مع مرور الوقت، تغيرت الأمور وبدأ المواطنون يميلون لشراء المطابخ الألمنيوم بدلًا من الخشب، خاصةً أن المطابخ الخشبية تتعرض للتلف بسبب المياه وتجمع الحشرات. وأضاف: "بدأنا نعمل في المطابخ الألمنيوم لأنها أنظف من الخشب ولها عمر افتراضي أطول".

ورش صناعة المطابخ الألمنيوم في غمرة

وتابع قائلًا: "كنا نصنع المطابخ بطريقة بدائية وبسيطة، حيث كانت الألوان والتصاميم محدودة، وكنا نعتمد على خامة واحدة. أما الآن، فقد أصبحنا نعمل على تصاميم متنوعة وخامات أخرى مثل الأكريليك".

وقال أحمد لـ "فيتو": "الآن يأتي الزبائن ومعهم تصاميم من الإنترنت يرغبون في تنفيذها، وكل تصميم له ألوانه وشكله ومقاساته الخاصة، ونحن في الورشة نقوم بتنفيذ التصميم بالخامة والحجم المطلوبين".

ورش صناعة المطابخ الألمنيوم في غمرة

التكنولوجيا تؤثر على المطابخ ولم تعد مجرد خزانات لحفظ مستلزمات المطبخ

وأوضح أن المطابخ لم تعد مجرد خزائن لتخزين الطعام، بل أصبحت مساحات ذكية تتمتع بالعديد من المزايا، حيث بدأ العمال في مواكبة هذا التطور وقد ظهرت مصطلحات جديدة مثل:

الإضاءة LED داخل الوحدات، التي تساعد في إضاءة المطبخ وإبراز محتوياته من الداخل.

كما تم إدخال تنظيمات داخلية للملاعق والبهارات.

ورش صناعة المطابخ الالمنيوم في غمرة

المطابخ الألمنيوم في غمرو تتراوح بين الجودة والأسعار المرتفعة

قال أحمد إن أسعار المطابخ تختلف حسب نوع القطاع (سميك أو خفيف)، ونوع المفصلات، والخامات المستخدمة (ألواح وإكسسوارات) كما تختلف الأسعار إذا تم الشراء من المعرض أو الورشة، حيث يُفضل شراء المطابخ من الورش لأنها تمنحك تحكمًا أكبر في المقاسات والتصميم المطلوب، بالإضافة إلى أن الأسعار في الورش تكون أرخص بكثير من المعارض.

ورش صناعة المطابخ الالمنيوم في غمرة

وأكد أحمد أن أسعار المطابخ الألمنيوم تتفاوت حسب الخامة، حيث يبدأ سعر متر مطبخ ألوميتال عادي من 4,000 إلى 6,000 جنيه، بينما قد يصل سعر الأكريليك والخشمونيوم إلى 8,000 - 10,000 جنيه للمتر.

وتابع قائلًا: "الأسعار متفاوتة وقابلة للتفاوض، لكن الأهم هو جودة التصنيع وخدمة ما بعد البيع".

وأضاف أحمد أن أسعار المطابخ تختلف حسب حجمها، حيث يتم حساب المطبخ بالمتر، وتختلف أسعار الأمتار حسب جودة المواد المستخدمة فهناك أمتار تبدأ من 3000 جنيه وأخرى تبدأ من 10000 جنيه، وذلك حسب الحجم والشكل والخامة.

ورش صناعة المطابخ الالمنيوم في غمرة

وقال: "أنصح بشراء المطابخ من الورش بدلًا من المعارض، لأن الورش لديها مزايا أكثر بكثير من المعارض، حيث تتعامل مع المنتج أثناء تصنيعه بطريقة خاصة".

نصائح لشراء المطابخ الألمنيوم من ورش المطابخ في غمرة

1. تأكد من رؤية أعمالهم على الطبيعة قبل الاتفاق.

2. استفسر عن نوع الألمنيوم (يفضل ألوميتال أو كلادينج).

3. تأكد من سمك المادة – كلما كانت أثقل كانت أفضل.

4. اختر مفصلات وقنوات سحب قوية (إيطالية أو ألمانية).

5. دوّن كل الاتفاقات في ورقة (المواصفات، السعر، موعد التسليم).

6. قسّم الدفع (عربون – بعد التركيب – بعد المعاينة).

7. افصل الرخامة عن المطبخ إذا كنت غير واثق من جودة خامتهم.

8. تأكد من العزل ضد الحرارة والرطوبة.

9. اختر ألوانا لا تظهر فيها البصمات (المط أفضل).

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