العاشق والمعشوق.. الأرابيسك أشهر الحرف اليدوية.. يزين المساجد والقصور.. ارتفاع الأسعار يهدد باندثار المهنة.. وهذه مراحل تصنيعه (فيديو وصور)

تتميز مصر عن سائر الدول بقدرتها على احتكار الحرف اليدوية والعمال الذين يقدمون أعمالًا يدوية فريدة ودقيقة، ومن أبرز الحرف اليدوية التي تشتهر بها مصر هو فن الأرابيسك، الذي يُعتبر من الفنون التقليدية الحرفية التي تعتمد على النقش والتطعيم بالأخشاب والمعادن، ويستخدم لتزيين الأثاث والأبواب والجدران وحتى التحف الفنية.

صناعة الارابيسك

ويُعتبر الأرابيسك نوعًا من الزخرفة الهندسية والفنية التي تعتمد على الأنماط المتكررة والمتداخلة، وغالبًا ما تحتوي على أشكال نباتية وهندسية معقدة، ويُستخدم الأرابيسك بشكل واسع في الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية، حيث يزين المساجد والقصور والمخطوطات وغيرها من الفنون التطبيقية.

وظهر الأرابيسك كجزء من الثقافة الإسلامية نتيجة منع التصوير في بعض الفترات، مما أدى إلى تطور فنون الزخرفة الهندسية والخط العربي كوسائل للتعبير الفني. يتميز بتكرار العناصر والتماثل، مما يمنحه طابعًا متوازنًا وجماليًا.

ورصدت عدسة فيتو إحدى ورش صناعة الأرابيسك في مصر القديمة، وتحديدًا في منطقة الدرب الأحمر.

صناعة الارابيسك

تاريخ الأرابيسك في مصر

وقال إبراهيم في حواره مع فيتو، إنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 30 عامًا وقد ورثها عن والده وأجداده، فهي مهنة تتناقلها الأجيال، خاصةً لأنها تمثل جزءًا من تاريخ مصر منذ الدولة الفاطمية، وتعرف باسم "العاشق والمعشوق"، وذلك لأنها تعتمد على الخيط في تصنيعها بدلًا من الغراء.

وأضاف أن هذه المهنة غنية بالفن، حيث تتمتع بتاريخ طويل من إنتاج التحف الفنية في كل ركن من المنازل وحتى في الأماكن العامة ذات الطابع الإسلامي. لكن في الوقت الحالي، أصبحت المهنة "منبوذة" وعلى وشك الاندثار، بسبب ارتفاع أسعارها وأسعار منتجاتها، لأنها تعتمد على العمل اليدوي الذي يتطلب تجميع القطع "قطعة قطعة" حتى تظهر بالشكل الجمالي الذي نراه الآن، والذي يضيف لمسة جمالية في كل مكان دون الاعتماد على الآلات والمعدات الصناعية الحديثة.

وتابع: إن هذه المهنة، بما تنتجه من قطع مميزة وفريدة، قابلة للزيادة في أي وقت، خاصةً مع سرعة الحياة وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة. وأضاف: "كلما زادت التكاليف، زادت الأسعار لأن الوقت له قيمة".

وأوضح في حواره مع "فيتو" أن العمال الذين يمتلكون القدرة على العمل في هذه المهنة قد اتجهوا الآن إلى تركها والبحث عن وظائف أخرى نظرًا للظروف التي تمر بها الحرف اليدوية.

مراحل وخطوات صناعة الأرابيسك

وأكد أن الخطوة الأولى في عملية التصنيع هي اختيار المواد، حيث يعتمد الأمر على عدة أنواع من الأخشاب مثل الجوز، الزان، والماهوجني، نظرًا لصلابتها وسهولة حفرها. لكن الزان يُعتبر النوع الأفضل والأكثر صلابة، ويُستخدم بشكل واسع في التصنيع. أما بالنسبة للخامات الإضافية، فقد تُضاف أحيانًا قطع من الصدف أو العاج أو النحاس إلى الخشب لإضفاء لمسة من البهجة والفخامة.

صناعة الارابيسك

وتأتي المرحلة الثانية من مراحل تصنيع الأرابيسك، وهي مرحلة تصميم الزخارف، حيث يبدأ الحرفي "الرسام" برسم التصميم على الورق، ثم ينقله إلى الخشب.

وقد تكون هذه التصميمات معقدة في بعض الأحيان، لأنها تتضمن أشكالًا هندسية ورسومات متنوعة أو خطوطًا عربية.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التقطيع والتجميع، حيث يتم التقطيع بدقة أكبر بناءً على حجم القطعة، ويُستخدم منشار دقيق لتقطيع الأخشاب. بعد ذلك، يتم تجميع القطع المتشابكة بعناية لتكوين الشكل النهائي.

وتعتمد هذه المرحلة على تقنية "التعشيق"، حيث يتم تداخل القطع الخشبية دون استخدام المسامير أو الغراء أو أي مواد أخرى شائعة، لأن الأساس هنا هو التعشيق.

أما المرحلة الرابعة، المعروفة بمرحلة التطعيم والتزيين، فقد أوضح إبراهيم لـ "فيتو" أنه يتم إضافة العاج أو المعادن مثل النحاس أو أي مادة أخرى يرغب في "تطعيم" القطعة بها لتعزيز الزخرفة ومنحها مظهرًا جماليًا فاخرًا.

صناعة الارابيسك

المرحلة الخامسة والأخيرة هي مرحلة الصنفرة والتشطيب، حيث تُستخدم أدوات خاصة لتنعيم السطح وصقله، ثم يُطلى بطبقة من الورنيش لحماية التصميم وإبراز جماله.

وأشار إلى أن كل قطعة تأخذ وقتًا طويلًا، لأنه كما ذكرنا، تعتمد على العمل اليدوي فقط ولا تتدخل في تصنيعها أي آلات حديثة. على سبيل المثال، يستغرق صنع الكرسي أو الباب حوالي 14 يومًا حتى يكتمل.

صناعة الارابيسك

بالنسبة لأسعار قطع الأثاث المصنوعة من خشب الأرابيسك

وقال إن الأسعار تختلف حسب نوع الخشب المستخدم في التصنيع وحسب المواد الأخرى التي تم إضافتها لتعطي القطعة مظهرًا فاخرًا. على سبيل المثال، تبدأ أسعار الكراسي من 3000 جنيه وتصل إلى 30000 جنيه حسب نوع التطعيم.

الحرف اليدوية وخاصة الأرابيسك تحمل روح الإنسان

وأكد أن جميع المنتجات التي تم تصنيعها يدويًا أفضل بكثير من تلك التي صنعت بالآلات، لأن الأعمال اليدوية تحمل روح الإنسان وبصمة العامل المصري.

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