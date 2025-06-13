«صناعة الصدف.. مهنة تقاوم الاندثار».. عم مصطفى: زينة للمنازل والقصور.. أبرزها صناديق المناديل والكراسي وقطع الأثاث.. وهذه أبرز مراحل التصنيع (فيديو وصور)

في قلب مصر القديمة، وتحديدًا في شوارع الدرب الأحمر، تتنوع الورش باختلاف الأنشطة والحرف التي تتخصص فيها، من بين العديد من الصناعات اليدوية التي تزين الشوارع، تبرز صناعة الصدف، التي تُعتبر من الحرف التقليدية الجميلة التي تعتمد على استخدام أصداف البحر لتزيين أو صنع قطع فنية وأدوات منزلية وتحف.

وتُعتبر هذه الصناعة من الفنون التراثية ذات الطابع الجمالي العالي، حيث تُصنع جميع القطع من الخشب وتُزين بأصداف طبيعية أو صناعية، وتُعد من أشهر وأجمل المنتجات في مجال الصدف اليدوي، وتتميز هذه القطع بجمالها وفخامتها، وغالبًا ما تُستخدم لحفظ المجوهرات أو الأشياء الثمينة، وأحيانًا تكون مجرد قطع ديكور.

ويعتمد فن الصدف على مواد طبيعية، مما يجعله فنًا صديقًا للبيئة يجمع بين الحرفة والفن.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وقد رصدت عدسة فيتو ورش صناعة الصدف في الدرب الأحمر بالقاهرة.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

قال مصطفى، أحد العمال، لـ "فيتو" إنه يعمل في مجال صناعة الصدف منذ صغره وقد ورث هذه المهنة عن والده وجده.. تعلم المهنة على أيدي كبار العمال، وكانت رغبته الأولى هي إتقان فن الصدف، الذي يُعتبر فنًا عريقًا تميزت به مصر القديمة ويُعتبر جزءًا من التراث والهوية المصرية.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وأضاف قائلًا: "أقوم بكل شيء بنفسي من البداية إلى النهاية"، حيث يتولى عملية التقطيع واللصق والصنفرة وكل ما يتعلق بالمهنة حتى يتمكن من إنتاج قطعة مميزة وفريدة من نوعها.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

فيما يتعلق بمراحل صناعة الصدف في ورش الدرب الأحمر، أوضح مصطفى أن هناك عدة مراحل لتصنيع الصدف، تبدأ بشراء وجمع المواد الخام، مثل الأخشاب والصدف، الذي يأتي من عدة أنواع ومصادر، منها المصري والمستورد الذي يتميز بتعدد ألوانه.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وأشار إلى أنه بعد شراء المواد الخام (الصدف) يتم تنظيفها، حيث تُغسل الأصداف جيدًا لإزالة الرمال والمواد العضوية، ثم تُجفف حتى تصبح جاهزة للعمل بها.

كما أوضح أنه بعد غسل الأصداف، تأتي مرحلة الفرز والتصنيف، حيث تُفرز الأصداف حسب الحجم والشكل واللون لاستخدامها بالشكل الأنسب في التصميم.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وتابع، بعد الانتهاء من مراحل جمع المواد الخام وتنظيفها وفرزها، تأتي مرحلة التصميم التي تُعتبر الأهم في هذه المراحل ويكون التصميم إما اقتراحًا من ذهن العامل أو تصميمًا يرغب العميل في تنفيذه وبعد الاستقرار على التصميم المناسب، يتم رسمه على الخشب أو الزجاج أو الإطار، ولكن غالبًا ما يعتمد على الأخشاب نظرًا لسهولة العمل بها وسعرها المناسب، خاصةً وأن لها أنواعًا متعددة وتختلف الأسعار حسب الميزانية المحددة.

صناعة الصدف في الدرب الأحمر

وأكد أنه بعد تصميم الفكرة واختيار المادة الخام، والتي غالبًا ما تكون الأخشاب، يبدأ النجار في العمل بها ويتولى النجار التصميم المراد تنفيذه ويبدأ في تقطيع الخشب إما بالمنشار أو بالآلة الكهربائية.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وأضاف، بعد مرحلة النجارة يتم تقطيع القطع، وتابع: "نقوم بلف البلاستيك أو البوليستر عليها"، ثم ينتقل "الصدفجي" لتقسيم القطعة من جميع الجوانب، وبعدها يبدأ في تثبيت الأصداف. قال إنه تُلصق الأصداف على الجسم باستخدام غراء قوي بطريقة دقيقة.

وأضاف، بعد تثبيت الأصداف نقوم بالصنفرة لتسوية وتنعيم القطعة، وبعد الصنفرة تأتي مرحلة الطلاء والتلميع، حيث تُطلى القطعة النهائية بطبقة لامعة لحمايتها وإبراز جمال الاصداف.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وأوضح أن العمل في هذه المهنة يتجاوز مجرد تصنيف الصناديق، حيث يتم تصنيع صناديق المجوهرات بمختلف الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى صناعة ديكورات منزلية من الصدف، مثل القطع المستخدمة كعناصر ديكور على الطاولات أو الرفوف، وحتى الأطباق والكوسترات التي تتميز بتصاميمها الجذابة.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

وأضاف أننا نقوم بصناعة كراسي وعلب مناديل وقطع ديكور وأثاث للمنزل تحمل نقوشًا وتصاميم تقليدية مستوحاة من التراث العربي أو الشرقي. كما تُصنع "الطبول" أيضًا من الصدف، لكنها تحتاج إلى عمال مهرة نظرًا لأنها تتطلب دقة وجهدًا كبيرين.

أما بالنسبة لأسعار الصناديق وقطع الأثاث والديكور المصنوعة من الصدف، فقد قال مصطفى لـ"فيتو" إن الأسعار تختلف حسب نوع الصدف. فهناك الصدف المصري الذي يأتي من القناطر الخيرية، والذي يتميز بلونه الثابت الذي يتكون من لون أو لونين، ويعتبر هذا النوع أساسيًا في صناعة الأثاث نظرًا لأسعاره المنخفضة واعتماد العمال والورش عليه بشكل كبير.

وهناك نوع آخر هو الصدف الأسترالي الذي يتميز بتعدد ألوانه، وتختلف الأسعار بين المصري والأسترالي؛ على سبيل المثال، يبلغ سعر الصدف الأسترالي حوالي 700 جنيه، بينما يتراوح سعر الصدف المصري الأبيض بين 170 إلى 180 جنيه، وهناك أنواع مصرية أخرى تتراوح أسعارها بين 25 إلى 30 جنيه.

صناعة الصدف في الدرب الاحمر

المواد الخام التي تضاف إلى الخشب والصدف

وأكد أنه يستخدم مواد خام أخرى غير الصدف حتى ينتهي من تصنيع القطعة، مثل البلاستيك، الذي يعتبر مادة أساسية يعتمد عليها بسبب ارتفاع أسعار الصدف. كما يُستخدم البلاستيك كمادة إضافية لإضفاء بهجة وألوان متنوعة على القطعة، بينما يتم استخدام الصدف بنسبة 5٪.

وأوضح أن "الورش لا تعمل على القطعة الواحدة، بل تعمل بالكمية"، وأن كل ورشة وكل عامل لديه طريقة معينة في تقطيع و"رص" الصدف على القطعة.

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