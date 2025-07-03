مسلسل حرب الجبالي الحلقة 30، راشد يحبس ثريا في المنزل للزواج منها

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 30 حول تصاعد التوترات داخل عائلة سعيد الغرباوي، إذ يبدأ سعيد في الشك بأن شقيقه راشد هو من قام بسرقة شحنة الحرير من المصنع، بهدف إظهار فشل صالح.

يواجه سعيد شقيقه راشد بهذه الشكوك، فيرد راشد بطلب تقسيم الميراث واقتراح أن يمضي كل منهما في طريقه.

بعد ذلك، يكشف سعيد لصالح ما دار بينه وبين راشد، في محاولة منه لتوضيح حقيقة الأمور، فيُصدم صالح مما سمعه.

على الجانب الآخر، تلجأ ثريا إلى راشد بعدما علمت أن والدها يمر بأزمة ويُحتجز في قسم الشرطة، إلا أن راشد يرفض مساعدتها.

تضطر ثريا للاستعانة بحرب، الذي يستجيب لطلبها ويخرج والدها من القسم، ثم يجلس معها ومعه ويتناولون العشاء سويًا، ما يزيد من تقاربهم ويطلب شعبان من حرب أن يكون لثريا ويشعر الاثنين بالصفاء لبعضهما البعض.

يشعر راشد بالقلق من غياب ثريا، فيتوجه إلى حيث يتواجد والدها، وهناك يكتشف أنها برفقة حرب، فيُجن جنونه ويقرر الانتقام، وعندما تعود ثريا إلى المنزل، يفاجئها راشد، ويقوم بمصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بها وبوالدتها وشقيقتها، ويُعلن أنه لن يتراجع إلا بعد أن يتم عقد قرانه على ثريا.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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