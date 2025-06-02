هل توفي ياسين؟، أبرز أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 13

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل حرب الجبالي، بخروج ياسين من المستشفى بسلام، وهو في حالة صحية مستقرة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المتابعة الطبية الدقيقة، إذ أن جسده قد يحتاج وقتا لتقبل الكلية الجديدة المزروعة له.

ويدخل “حرب” في مشادة كلامية حادة مع “راشد” بسبب زيارة ثريا لـ”حبيبة” شقيقة حرب، حيث أثناء تحدث حرب بود مع ثريا ووعده من جديد لها بأنه سيتزوجها يأتي راشد، ويدعي أن ثريا خطيبته ويدخل في مشادة مع حرب بسببها.

وبعدما تصعد ثريا لحبيبة يصعد بعدها حرب وتكتشف “ملك” من عين حرب مشاعره تجاه ثريا فتخبر أنهار وتؤكد الأخيرة أنها تريد أن يرتاح قلب ابنها خاصة أنه يشعر بالتعاسة مع زوجته.

وعلى جانب آخر، تحاول والدة “أميرة” الضغط على ابنتها لدفعها لإفساد العلاقة بين ثريا وحرب قبل أن تتطور إلى زواج، إلا أن “أميرة”، التي تعرف جيدًا بحقيقة مشاعر “حرب” تجاه “ثريا”، تتخذ قرارًا مختلفًا، وتقرر دعم هذه العلاقة لكي تتطلق من حرب وتتزوج من حبيبها الحقيقي.

أما “بسنت”، فتحرص على زيارة “ياسين” في المنزل، وتخبره بأنها ستظل إلى جانبه، وأنهما سيدخلان الجامعة معًا، ويتعاهدان على مساندة بعضهما البعض، لكن بعد مغادرتها، يخرج “ياسين” إلى ملك ويجلس إلى جانبها وبينما كانت تبحث عن فيلم لكي يشاهدوه سويا، يفقد وعيه فجأة ويبدو أن جسده لا يستجيب لأي دفع أو حركة فتبدأ “ملك” بالصراخ في حالة من الذعر على ابنها الذي كان يتحدث معها وفجاة سكن جسده وتنتهي الحلقة على ذلك، وقد يشير هذا المشهد الدرامي بنسبة كبيرة إلى أن جسد ياسين لا يتقبل الكلية الجديدة وأنه إن لم يتم إنقاذه سيرحل عن الحياة.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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