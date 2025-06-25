إصابة 14 عاملًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، حادثًا مروعًا أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وذلك إثر انقلاب أتوبيس يقل 26 راكبًا على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

كانت غرفة عمليات الشرقية تلقت إخطارًا من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 14 عاملًا تبين من الفحص أنهم تعرضوا لإصابات متنوعة جراء الحادث.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وإصابة 14 شخصًا،فيتو

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وإصابة 14 شخصًا،فيتو

وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نزيف الاسفلت مستمر.. حادث مروري على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وإصابة 14 شخصًا،فيتو

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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