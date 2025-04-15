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رياضة

دهوك العراقي يفوز بلقب دوري أبطال الخليج على حساب القادسية الكويتي

نهائي كاس الخليج،
نهائي كاس الخليج، فيتو

فاز فريق دهوك العراقي علي القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إياب نهائي دوري أبطال الخليج  وذلك على ملعب محمد الحمد بمحافظة حولي الكويتية.

مباراة دهوك العراقي والقادسية الكويتي

بهذه النتيجة حصد دهوك لقب دوري أبطال أفريقيا بإجمالي نتيجة اللقائين 2-1.

وكان فريق القادسية الكويتي قد تعادل مع ضيفه دهوك العراقي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي فى ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم فى نسختها الأولى.

ونجح  دهوك في تحقيق أول لقب في تاريخه على الصعيد الدولي، بعدما قدّم مشوارًا لافتًا في البطولة

 

 

 

 

مشوار دهوك العراقي والقادسية الكويتي

 

وكان دهوك قد بلغ النهائي بعد تفوقه على الاتفاق السعودي بهدف دون رد في نصف النهائي، بينما حجز القادسية مقعده في المباراة النهائية عقب تجاوز النصر الإماراتي بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ففاز خلالها ذهابا 1 / 0 وخسر في الإياب 1 / 2، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

جوائز دوري ابطال الخليج

ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وأفضل حارس مرمى على جائزة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيحصل هو الآخر على جائزة قدرها 50 ألف دولار.

دهوك ضد القادسية 

وسبق للقادسية الفوز بلقب البطولة مرتين من قبل في عامي 2000 و2005 كما خسر في نهائي نسخة 2006، بينما لم يسبق لدهوك الفوز باللقب

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