نائب رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع مجموعة الكليات المركزية بفرنسا

استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، وفدا من مجموعة الكليات المركزية في مارسيليا، ليل، وليون بفرنسا برئاسة أوليفييه بوارون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والكليات المركزية بفرنسا، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة عاشور أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد الكليات الفرنسية

إنشاء برنامج مشترك للبكالوريوس بين هندسة القاهرة والكليات المركزية بفرنسا

وتناول اللقاء، إنشاء برنامج مشترك لمرحلة البكالوريوس بين كلية الهندسة بجامعة القاهرة والكليات المركزية في مارسيليا، ليل، وليون.

نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد الكليات الفرنسية

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمود السعيد بالسيد أوليفييه بوارون والوفد المرافق له فى رحاب جامعة القاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، وأن جامعة القاهرة تعتز بعلاقات التعاون التي تربطها مع عدد من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية من بينها جامعة "باريس 1 – سوربون".

نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد الكليات الفرنسية

من جانبه، عبر أوليفييه بوارون مدير كلية الدكتوراه بجامعة مارسيليا، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة ذات السمعة الأكاديمية المرموقة، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل الخبرات الأكاديمية وزيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدراسة لاسيما في مجال الهندسة، مشيرًا إلى مجالات التعاون القائمة بالفعل مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي تتمثل في درجة الماجستير المزدوج في مجال "الاستدامة والمدن الذكية"، ولافتًا إلى حرص الجامعة على ربط الجوانب الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، وأن يعمل الطالب أثناء فترة دراسته حتى يجمع بين الخبرات النظرية والعلمية.

نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد الكليات الفرنسية

وفي نهاية اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية.

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