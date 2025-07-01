فرمان من مانشستر سيتي بعد الخسارة أمام الهلال في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، خسر مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير انجليزية أنه بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية قرر نادي مانشستر سيتي، الاستغناء عن العديد من اللاعبين المهمين في الفريق في محاولة لتصحيح مسار الفريق.

أحداث المباراة

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

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